Annäherung bei EU-Sondergipfel – Treffen wird verlängert

Es ist schon jetzt der längste Gipfel seit 20 Jahren. Beobachter fühlen sich schon an den legendären Gipfel von Nizza erinnert – damals verhandelte der Europäische Rat vier Tage lang.

Auch der aktuelle EU-Gipfel dauert bereits vier Tage - bislang ohne Ergebnis. Die EU-Staats- und Regierungschefs einigten sich am Morgen darauf, nach stundenlangen nächtlichen Verhandlungen eine Pause zu machen und um 14 Uhr wieder zusammen zu kommen, wie der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte.

Erhebliche Annäherung nach zweitem Verlängerungstag

Wie EU-Diplomaten betonen, habe es erhebliche Annäherungen zwischen den kontroversen Positionen gegeben. Gleichwohl läuft das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs bereits zwei Tage länger als geplant.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs hatten die ganze Nacht zum Montag einen Kompromiss im Streit über das milliardenschwere Krisenpaket gesucht. Hauptstreitpunkt war dabei genau die Frage, wie viele Zuschüsse aus dem geplanten Corona-Krisenplan an EU-Staaten vergeben werden könnten.

"Sparsame Vier" wollten erst gar keine Zuschüsse

Ursprünglich lautete der Vorschlag für das Konjunktur- und Investitionsprogramm: ein Gesamtumfang von 750 Milliarden Euro, davon 500 Milliarden an Zuschüssen, die die Empfänger nicht zurückzahlen müssen. Die Staatengruppe der sogenannten "Sparsamen Vier" - Österreich, Schweden, Dänemark, Niederlande - und Finnland wollten aber ursprünglich gar keine Zuschüsse, sondern nur Kredite. Im Lauf des Sonntags näherten sich die Positionen schrittweise an - ohne jedoch zur Lösung zu führen.

Gestern waren bereits drei Tage vergangen und mehr als 60 Gipfelstunden lagen hinter den Staats- und Regierungschefs der EU, als Ratspräsident Charles Michel emotional wurde. Den ganzen Sonntag hatte der Belgier in Einzelgesprächen verbracht, ehe sich das Plenum des Europäischen Rates wieder an einem Tisch versammelte. Er habe zahlreiche Kompromisse und Zugeständnisse angeboten, erklärte Michel. Doch nun stelle sich die Frage, ob die EU-Regierungschefs überhaupt in der Lage seien, Einigkeit und Vertrauen herzustellen. Gelinge das nicht, würde die EU "das Gesicht eines schwachen, vom Misstrauen untergrabenen Europas zeige", so die Warnung des Ratspräsidenten.

Rutte und Kurz gegen die Mehrheit

Diese zielt besonders auf den niederländischen Premier Mark Rutte ab, der bis zuletzt Einschnitte bei den nicht zurückzahlbaren Zuschüssen des schuldenfinanzierten Wiederaufbauplans forderte. Ursprünglich waren hierfür 500 Milliarden Euro vorgesehen, der Niederländer erklärte jedoch, maximal 350 Milliarden akzeptieren zu wollen. Unterstützt wurde Rutte dabei von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Beide zogen damit den Ärger einer großen Mehrheit der Staats- und Regierungschefs auf sich, nachdem sich Ratspräsident Michel in vorherigen Vorschlägen bereits kompromissbereit zeigte. Schon am Samstag hatte er den Betrag auf Druck von Österreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Finnland um 50 Milliarden Euro abgesenkt und den Staaten zudem weitere Rabatte auf ihre Einzahlungen in den EU-Haushalt in Aussicht gestellt. Doch die "Gruppe der Sparsamen" blieb stur.

Am Ende standen bittere Vorwürfe

Statt im Kompromiss endete ein Abendessen der Staats- und Regierungschefs am Sonntag in bitteren Vorwürfen. Aus der Delegation eines großen EU-Staates hieß es um kurz nach Mitternacht, die Gespräche seien noch immer sehr schwierig, weil die "Sparsamen" weiter blockierten. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz höre nicht zu und kümmere sich lieber um Medienarbeit. Zudem instrumentalisiere Kurz zusammen mit den Niederlanden das Thema Rechtsstaatlichkeit, um zu blockieren.

Der französische Präsident Emmanuel Macron zeigte offen seinen Unmut über dieses Verhalten. "Er hat auf den Tisch gehauen und gewarnt, dass eine derartige Haltung schlecht enden wird", erklärte ein Delegationsmitglied. Vor versammelter Runde bezeichnete Macron seine Amtskollegen aus Österreich und den Niederlanden als "die neuen Briten". Deutschland und Frankreich würden "für das Interesse Europas kämpfen", die "sparsamen Länder" hingegen verhielten sich "egoistisch" und "wenig kompromissbereit".