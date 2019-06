EU-Sondergipfel: Was wird aus Weber?

"Es gab keine Mehrheit für irgendeinen Kandidaten", hatte Ratspräsident Donald Tusk beim letzten EU-Gipfel, weit nach Mitternacht entnervt verkündet. Trotz der politischen Pattsituation strebe man aber weiter ein "Paket" an, das die "Vielfalt der EU" widerspiegle, so der Pole.

Eine harmlose Umschreibung für eine ziemlich knifflige Aufgabe: Gilt es doch neben dem wichtigen Posten des Kommissionschefs auch den der EU-Chefdiplomatin, des EU-Ratspräsidenten sowie des EZB-Direktors neu zu besetzen – und zwar möglichst ausgewogen nach Parteibuch, Nationalität und Geschlecht.

Konsensfähiges Personaltableau für Spitzenposten in der EU

Die ganze Woche hindurch wurde fleißig sondiert und gepokert – in Brüssel, Berlin und sogar am Rande des G20-Gipfels in Japan. Doch weder im Rat noch im Parlament zeichnete sich ein konsensfähiges Personaltableau ab. Zumindest bis gestern. Da deutete Kanzlerin Merkel in Osaka überraschend an, dass sich die Blockade zwischen den politischen Lagern, Institutionen und Mitgliedsstaaten vielleicht doch zügiger auflösen könnte als noch vor kurzem vermutet.

"Es wird zu keinem inter-institutionellen Konflikt kommen nach jetzigem Stand. Wir sind auf einem Weg, der es vielleicht möglich macht, doch zu einem Ergebnis zu kommen." Angela Merkel

Wie ein Kompromiss aussehen könnte, behielt die Kanzlerin, mit Rücksicht auf den federführenden Ratspräsidenten und abwesende EU-Kollegen, für sich. Immerhin ließ sie durchblicken, dass das nach dem letzten Treffen bereits totgesagte Modell der sogenannten Spitzenkandidaten auf Druck des Parlaments und einiger Mitgliedsstaaten wieder auferstanden ist. Auf Nachfrage sprach Merkel von einer "möglichen Lösung", bei der die beiden Hauptbewerber um den Top-Job des EU-Kommissionschefs, der Konservative Manfred Weber und der Sozialdemokrat Frans Timmermans, eine tragende Rolle spielen müssten. Weber, wie es aussieht, aber nicht in seiner Wunschfunktion.

"Das Parlament hat hier klar erklärt, dass es zu diesem Konzept stehen will, und die Spitzenkandidaten untereinander sind auch sehr bemüht." Angela Merkel