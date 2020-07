EU-Sondergipfel: Kommt nun doch der Kompromiss?

Der Beginn der Beratungen in großer Runde hat sich beim EU-Gipfel zum Corona-Hilfsfonds erneut verzögert. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel mitteilte, sollen die 27 Staats- und Regierungschefs nun um 18.00 Uhr zusammenkommen.

Lange Nacht in Brüssel

Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Demnach könnte der Anteil der Zuschüsse im Corona-Rettungsprogramm von ursprünglich 500 Milliarden Euro auf 390 Milliarden gesenkt werden. Der Kompromiss sei aber noch nicht völlig unter Dach und Fach, hieß es. Die Gespräche waren am Morgen gegen 6.00 Uhr unterbrochen worden.

Kompromissvorschlag der "sparsamen Fünf"

Die sogenannten "sparsamen Fünf" hatten am Vorabend einen Kompromissvorschlag gemacht. Die Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Dänemark schlugen vor, das Corona-Rettungspaket über 700 Milliarden Euro je zur Hälfte als Zuschüsse und Kredite zu schnüren. Bisher hatten sie die Gewährung von Zuschüssen komplett abgelehnt. Zudem verlangten sie auch nochmals höhere Rabatte auf ihre Beitragszahlungen in den EU-Haushalt.

Es sei außerdem nicht mehr ausgeschlossen, dass sich die Gesamtsumme des Fonds noch ändern könnte, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Debatten auch um EU-Haushalt

Auch das Gesamtvolumen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens der EU könnte demnach noch Kürzungen zum Opfer fallen. Für den Gemeinschaftshaushalt der Jahre 2021 bis 2027 hatte Michel 1.074 Milliarden Euro veranschlagt. Damit verbunden sind weitere schwierige Themen wie die Verknüpfung der Auszahlung von Mitteln mit der Rechtsstaatlichkeit, die Schaffung neuer Einnahmequellen für die EU oder die Hilfen für Bauern und Regionen.

Darauf werden sich die Debatten der Staats- und Regierungschefs laut Diplomaten nun konzentrieren. "Langwierige Diskussionen mit Rechtsstaatlichkeit und Klima als Haupthindernisse stehen noch aus", prophezeite ein EU-Diplomat. Ein weiterer Diplomat sagte eine weitere Nachtsitzung voraus.

Zweite Verlängerung

Der am Freitag gestartete Gipfel ging am Montagnachmittag in die zweite Verlängerung. Eigentlich sollte insbesondere das Hilfspaket für die am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder bereits am Samstag unter Dach und Fach sein, der zweitägig geplante Gipfel wurde verlängert. Doch auch am Sonntag wurden die Differenzen nicht überbrückt, die Verhandlungen standen am Rande des Scheiterns.

Hoffnung und harte Verhandlungen

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, es habe "extrem angespannte Situationen gegeben". Und es werde zweifellos mehr geben, die immer noch schwierig sein würden. "Aber inhaltlich sind die Dinge vorangekommen", erklärte er, die deutsch-französische Partnerschaft betonend. Bundeskanzlerin Angela Merkel wirkte entspannter. Es sei klar, dass auch die Verhandlungen am Montag hart würden. "Aber außergewöhnliche Situationen erfordern eben auch außergewöhnliche Anstrengungen."

Eine beschwörende Rede von Gastgeber und Ratspräsident Charles Michel beim Abendessen brachte den Gipfel am Sonntag wieder auf Verhandlungskurs. "Sind die 27 Staats- und Regierungschefs der EU in der Lage, europäische Einheit und Vertrauen aufzubauen, oder werden wir uns aufgrund eines tiefen Grabens als ein schwaches, von Misstrauen untergrabenes Europa präsentieren?", fragte er laut einem Redemanuskript. Er wünsche sich eine Einigung, und dass Medien schreiben würden, dass eine unmögliche Mission doch noch geglückt sei.

"Rekord-Gipfel"

Der EU-Gipfel zum Corona-Hilfsplan ging am Montag in den vierten Tag. Er könnte einen Rekord in der EU-Geschichte aufstellen. Diesen hält bisher der legendäre Gipfel von Nizza im Jahr 2000. Er dauerte vom Beginn bis zum Durchbruch 85 Stunden.