EU-Sondergipfel in Salzburg zu Migration und Brexit

Die Reform des europäischen Asylsystems steckt genauso fest wie die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas. Und auch die geplanten Aufnahmezentren außerhalb der EU sind nur Theorie, denn bislang hat sich noch kein Land in Nordafrika bereit erklärt, solche "Ausschiffungsplattformen" für Flüchtlinge bei sich einzurichten.

In einem Punkt sind sich dagegen alle einig: Die Außengrenzen der Europäischen Union sollen in Zukunft stärker abgeriegelt werden. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte in der vergangenen Woche im Europaparlament vorgeschlagen, die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten, die vom europäischen Haushalt finanziert werden, bis zum Jahr 2020 auf 10.000 Grenzschützer zu erhöhen.

Streit um die Befugnisse von Frontex

Derzeit hat die europäische Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex rund 1.500 Mitarbeiter. Bald sollen es also etwa siebenmal so viele werden. Frontex soll künftig auch mehr Befugnisse bekommen, damit die Grenzschützer mühelos in den betroffen EU-Ländern eingesetzt werden können. Doch dafür müssen diese Länder nationale Kompetenzen abgeben, und damit sind einige Regierungen überhaupt nicht einverstanden.

Migration: Arbeitsteilung gegenüber den afrikanischen Ländern

Darüber hinaus soll Afrika ein Schwerpunkt werden. Afrikanische Staaten sollen dazu gebracht werden, ihre Landsleute wieder zurückzunehmen, wenn deren Asylanträge in EU-Ländern abgelehnt wurden. Es geht also um schnellere Abschiebungen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, es sei wichtig, auch über Arbeitsteilung zu reden, denn Afrika hat 53 Staaten und nicht jeder könne sich mit allem beschäftigen.

Der Brexit und die irische Frage

Eine weitere Großbaustelle ist der Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May wird beim Abendessen noch einmal ihre Position erklären. Seit mehr als einem Jahr wird nun schon über den EU-Austritt Großbritanniens verhandelt und noch immer gibt es ungelöste Punkte.

Das größte Problem ist die künftige Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland, die dann zur EU-Außengrenze wird. Um den zerbrechlichen Friedensprozess auf der irischen Insel zu bewahren, will die EU strenge Grenzkontrollen zwischen Nord und Süd unbedingt vermeiden. Dazu will die EU eine Notfalllösung, einen sogenannten "backstop", im Ausstiegsvertrag verankern, wonach Nordirland sich auch nach dem Brexit an EU-Regeln halten müsste. Die britische Regierung hält das für nicht praktikabel und sieht ihre Souveränität in Gefahr.

Im Oktober ein EU-"Gipfel der Wahrheit"

Wir sind dabei, unsere Vorschläge zur Vermeidung einer "harten Grenze" in Irland nachzubessern, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Dienstagabend in Brüssel. Wenn Waren über Nordirland in die EU kämen, müssten sie zwar kontrolliert werden, aber nicht notwendigerweise direkt an der Grenze. Am Zeitplan will Barnier aber unbedingt festhalten. "Der EU-Gipfel im Oktober wird der Moment der Wahrheit", sagte der Franzose.

Mehr Zeit für den Brexit?

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dagegen eine andere Idee. Er will den EU-Ländern vorschlagen, den Brexit-Verhandlungen noch ein wenig mehr Zeit zu geben. Und zwar bis November. Dann sollen die Verhandlungen seiner Ansicht nach mit einem EU-Sondergipfel beendet werden. Dieser neue Zeitplan soll am Donnerstag in Salzburg beraten werden. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte im Vorfeld, man sei sich darüber einig, dass man alles tun werde, um einen harten Brexit zu vermeiden.

Denn ein harter Brexit, könnte chaotische Folgen haben – für Unternehmen und Menschen auf beiden Seiten.