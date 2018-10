24.10.2018, 04:28 Uhr

EU sagt Plastikmüll den Kampf an

Blutende Schildkröten mit Strohhalmen in der Nase, verendete Fische in Plastiktüten, Müllteppiche vor Traumstränden - das Ausmaß der Verschmutzung unserer Umwelt durch Plastikmüll ist riesig. Die EU will nun massiv dagegen vorgehen.