Kein gemeinsames Waffenembargo der EU gegen die Türkei

Die Mitgliedsstaaten der EU haben die Offensive der Türkei in Nordsyrien einstimmig verurteilt. In einer Erklärung der Außenminister fordert die EU die Türkei erneut zum sofortigen Abbruch des Militäreinsatzes auf. Die Offensive gefährde die Stabilität und Sicherheit in der ganzen Region und führe zu weiteren Vertreibungen.

Ein gemeinsames Waffenembargo gegen die Türkei solle es vorerst nicht geben. Die Stellungnahme der Außenminister verwies lediglich auf die Entscheidungen einzelner Mitglieder wie Deutschland und Frankreich, keine Rüstungsexporte in die Türkei mehr zu genehmigen.

Entscheidung bleibt bei nationalen Regierungen

Damit bleibt die Entscheidung, ob ein Waffenembargo gegen Ankara verhängt wird oder nicht, weiter bei den nationalen Regierungen. Die Außenminister kündigten aber an, eine Arbeitsgruppe werde sich diese Woche treffen, um "die Standpunkte der Mitgliedstaaten in dieser Angelegenheit zu koordinieren und zu überprüfen".

Zuvor hatte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn mitgeteilt, dass er und seine EU-Amtskollegen sich am Mittag darauf geeinigt hätten, dass kein Mitgliedsland mehr Waffen in das NATO-Land Türkei liefern werde. Asselborn sagte im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF beim Einmarsch der Türkei in Syrien handele sich um eine "Invasion", die durch nichts im internationalen Recht zu rechtfertigen sei.

Sorge vor dem NATO-Bündnisfall

Bereits am Vormittag hatte Asselborn davor gewarnt, welche politischen Folgen der türkische Vorstoß haben könne: Weitere Länder könnten in einen Krieg hineingezogen werden. "Für mich ist das ziemlich außerirdisch, was dort geschieht", sagte Asselborn dem BR.

"Stellen Sie sich vor, Syrien oder Alliierte von Syrien schlagen zurück und greifen die Türkei an", sagte Asselborn. "Auf Deutsch heißt das, dass alle NATO-Länder, wenn die Türkei angegriffen würde, dann einspringen müssten, um der Türkei zu helfen. Darum sage ich außerirdisch."