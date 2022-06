EU-Regeln für angemessene Mindestlöhne: Was ändert sich?

Arm trotz Arbeit - das soll es in der Europäischen Union nicht mehr geben. Vertreter von EU-Kommission, Europäischem Rat und Europäischem Parlament verständigten sich in der Nacht auf einheitliche Regen für "angemessene Mindestlöhne in der EU" - und waren anschließend voll des Lobes für die Einigung: Sie habe das Potenzial ein "Gamechanger zu sein" und schreibe "sozialpolitische Geschichte", schwärmte der Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments, Dennis Radtke (CDU). EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit sprach von einer "ganz starken Botschaft an die europäischen Bürger"

Was soll sich durch die Regeln konkret ändern? Wer profitiert davon - und wann? Welche Auswirkungen hat die Einigung auf Deutschland? Ein Überblick.

Was sieht die Einigung vor?

Regeln für Mindestlöhne: Die neue Richtlinie bringt laut Radtke europaweite Standards, wie Mindestlöhne festgelegt, aktualisiert und durchgesetzt werden sollen. Die EU-Staaten müssen der Einigung zufolge prüfen, ob ihre gesetzlichen Mindestlöhne oder der niedrigste gesetzlich zulässige Lohn ausreichen, um den Beschäftigten einen angemessen Lebensstandard zu ermöglichen. Dies kann beispielsweise anhand der realen Preise für bestimmte Waren und Dienstleistungen bemessen werden oder anhand international gebräuchlicher Maßstäbe - wie zum Beispiel 60 Prozent des Bruttomedianlohns oder 50 Prozent des Bruttodurchschnittslohns.

Die gesetzlichen Mindestlöhne sollen mindestens alle zwei Jahre angepasst werden. In Ländern, die einen automatischen Indexierungsmechanismus anwenden, soll dies alle vier Jahre genügen. Die Sozialpartner müssen den Angaben zufolge an den Verfahren zur Festlegung und Aktualisierung der Mindestlöhne beteiligt werden.

Förderung von Tarifverhandlungen: Die neue Richtlinie soll zudem Tarifverhandlungen in den EU-Staaten fördern und dazu beitragen, deren Geltungsbereich auszuweiten. Im Zuge dessen wird auch der Schutz von Arbeitnehmervertretern eingefordert.

Mehr Tarifbindung: Als klares Ziel formuliert die Einigung, dass in jedem EU-Staat mindestens 80 Prozent der Arbeitnehmer durch einen Tarifvertrag geschützt sein sollen. Länder, in denen diese Quote niedriger ist, müssen einen Aktionsplan erstellen und der EU-Kommission vorlegen. Darin müssen sie darlegen, mit welchen konkreten Maßnahmen sie in welchem Zeitraum schrittweise das 80-Prozent-Ziel erreichen wollen.

Überwachung: Die EU-Länder sollen verpflichtet werden, die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen und gegen Verstöße vorzugehen - beispielsweise die missbräuchliche Vergabe von Unteraufträgen, Scheinselbstständigkeit oder nicht erfasste Überstunden.

Wann sollen die neuen Standards in Kraft treten?

Bisher gibt es nur eine "vorläufige politische Einigung" - formal sind noch mehrere Beschlüsse notwendig. Voraussichtlich am 16. Juni werden sich die EU-Sozialministerinnen und -Sozialminister damit befassen. Im EU-Parlament muss zunächst der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten zustimmen, anschließend auch das Plenum.

Danach wird noch einige Zeit vergehen: Die Mitgliedstaaten sollen zwei Jahre Zeit bekommen, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Schmit betonte, jenseits dieses rechtlichen Aspekts gebe es aber noch eine deutliche politische Komponente: Die EU-Kommission sende ein starkes Signal zur Rolle der Löhne aus - gerade angesichts der derzeit hohen Inflation.

Wer soll davon profitieren?

Die niederländische Europaabgeordnete Agnes Jongerius betonte, mit dem geplanten Gesetz dränge die EU auf höhere Löhne für die am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmer in Europa. Sie sollten in der Lage sein, sich beispielsweise neue Kleidung zu kaufen, einem Sportverein beizutreten oder auch in den Urlaub zu fahren. Jongerius zufolge wird der weit überwiegende Teil der Mitgliedstaaten angehalten sein, die Mindestlöhne anzuheben. Insgesamt sollten 24 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa davon profitieren.

Muss es in allen EU-Ländern einen gesetzlichen Mindestlohn geben?

Nein. Laut Einigung werden jene EU-Länder, in denen Mindestlöhne ausschließlich durch Tarifverträge festgelegt werden, nicht verpflichtet, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. "Wir respektieren die nationalen Traditionen", sagte Jongerius dazu. Aktuell wird in sechs EU-Staaten (Österreich, Zypern, Dänemark, Finnland, Italien und Schweden) die Lohnhöhe durch Tarifverhandlungen festgelegt - mehrere davon haben ein überdurchschnittliches Lohnniveau.

In 21 der 27 Ländern gibt es gesetzliche Mindestlöhne. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat lagen zu Beginn des Jahres am unteren Ende der Skala Bulgarien mit 332 Euro, Lettland mit 500 Euro und Rumänien mit 515 Euro für eine Vollzeitstelle. Spitzenreiter in der EU waren Luxemburg (2.257 Euro), Irland (1.775 Euro), die Niederlande (1.725 Euro) und Belgien (1.658 Euro). In Deutschland betrug die Lohnuntergrenze bei einer Vollzeitstelle nach Angaben des Statistischen Bundesamts rechnerisch 1.621 Euro brutto im Monat. Allerdings stehen nun zwei Erhöhungen bevor (siehe nächster Punkt).

Was könnte sich in Deutschland ändern?

Höherer Mindestlohn: Nach Einschätzung der Vizepräsidentin des Sozialverbands Deutschland, Ursula Engelen-Kefer, können die Richtlinien auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu Lohnerhöhungen führen - trotz der Anhebung des Mindestlohns, die der Bundestag am Freitag beschlossen hatte.

Derzeit liegt der Mindestlohn in Deutschland noch bei 9,82 Euro brutto. Laut Statistischem Bundesamt erreicht der Mindestlohn mit 1.621 Euro brutto gegenwärtig 48 Prozent des durchschnittlichen Bruttoverdienstes (Median) aller vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer - und liegt damit deutlich unter dem 60-Prozent-Richtwert. Zum 1. Juli steigt der Mindestlohn turnusmäßig auf 10,45 Euro, zum 1. Oktober dann auf aufgrund des Bundestagsbeschlusses 12 Euro. Damit nähert sich Deutschland zwar der 60-Prozent-Marke, liegt aber noch immer darunter.

Mehr Tariflöhne: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der europäischen Richtlinie "Rückenwind für mehr Tariflöhne und bessere Tarifbindung in Deutschland". Das EU-Ziel einer Tarifbindung von 80 Prozent sei auch für die Bundesrepublik ein ehrgeiziger Plan. "Aber wir haben Instrumente, die das möglich machen – etwa ein Tariftreuegesetz des Bundes, damit öffentliche Aufträge an Unternehmen gehen, die Tariflohn zahlen", teilte Heil mit. Laut Statistischem Bundesamt hatten 2019 nur rund 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein per Tarifvertrag geregeltes Be­schäftigungsverhältnis.

Nach Einschätzung des Linken-Abgeordneten Pascal Meiser werden die bisherigen Ampel-Pläne "bei weitem" nicht ausreichen, um die Tarifbindung in Deutschland auf das vorgegebene Mindestmaß anzuheben. Es brauche deshalb ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen Lohndumping und zur Stärkung des Tarifsystems.

Wie verbindlich sind die geplanten EU-Regeln?

Radtke erläuterte, Mindestlöhne könnten zwar nicht rechtsverbindlich festgelegt werden, es gebe aber eine "sehr klare Empfehlung an die Mitgliedsstaaten". Als "sehr verbindlich" wertet der CDU-Politiker die klare Festschreibung des 80-Prozent-Ziels bei der Tarifbindung für jeden EU-Mitgliedsstaat. Erreiche ein Land dieses Ziel nicht, gebe es die Rechtsfolge, dass es offenlegen müsse, welche Maßnahmen es ergreifen werde.

Gibt es Widerstand gegen die neuen Richtlinien?

Widerstand gegen eine EU-weite Mindestlohn-Richtlinie kommt schon länger aus Dänemark, mittlerweile äußerte auch Schweden Bedenken - aus Sorge vor einer politischen Einmischung in die Festlegung der Löhne. Jongerius betonte, die schwedischen Vorschläge würden in den Text eigearbeitet. Daher habe sie die Hoffnung, dass der schwedische Fachminister am 16. Juni dem Kompromiss zustimmen werde. Es gehe dabei in keiner Weise darum, das gute Sozialmodell Schwedens zu beschädigen. Sie sei jedenfalls davon überzeugt, dass es - mit oder ohne Schweden - eine qualifizierte Mehrheit für die Richtlinie geben werde.

(Mit Material von dpa und AFP)