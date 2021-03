EU reagiert gespalten auf Exportstopp für AstraZeneca-Vakzin

Keine plausible Erklärung von AstraZeneca

Der blieb eine plausible Erklärung schuldig - und speiste die Europa-Parlamentarier mit der Bemerkung ab, man arbeite an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr, um alle Lieferzusagen zu erfüllen. Und so bleibt der Verdacht, dass AstraZeneca seine Lieferungen an die EU kürzt, um seinen Lieferverpflichtungen gegenüber Großbritannien und anderen Drittstaaten in vollem Umfang nachzukommen.

Um die von AstraZeneca angeführten Produktionsschwierigkeiten zu untersuchen, stattete ein EU-Team - zu dem auch ein italienischer Experte gehörte - der AstraZeneca-Produktionsanlage in Seneffe bei Brüssel einen Kontrollbesuch ab, in Abstimmung mit der EU-Kommission. Und kurz nach dem Online-Auftritt des AstraZeneca-Chefs Soriot in der vergangenen Woche forderte Draghi bei einem EU-Videogipfel eine harte Linie gegenüber dem britisch-schwedischen Konzern. Anschließend informierte die von-der-Leyen-Kommission über den Plan der Regierung in Rom, die Ausfuhr von 250.000 Impfstoff-Dosen nach Australien zu verbieten.