EU-Ratspräsidentschaft: Die deutsche Rolle beim Brexit

Gut vier Jahre ist das Brexit-Referendum in Großbritannien schon her, drei Regierungschefs vertraten das Land in dieser Zeit. Der britische Ausstieg aus der EU ist längst beschlossen. Doch angesichts weiterhin fehlender Vereinbarungen bleiben viele Fragen offen. Fragen, die unter anderem auch deutsche Fischer betreffen: Wenn es nach London ginge, müssten sie mit Einbußen rechnen. Sie müssten zukünftige Investitionen überdenken, viele Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Ähnliches gilt auch für die bayerische Automobilindustrie, die eng mit dem britischen Markt verknüpft ist.

Bayerische Unternehmen und der Brexit

Ob ein solches Abkommen für bayerische Unternehmen wichtig ist, ob Berlin den Verhandlungen den richtigen Impuls verliehen hat, können Sie am Freitag, den 30.10.2020 mittags in unserem Facebook-Live auf dem BR24-Channel erfahren.

In unserem Facebook-Live auf dem BR24-Channel wird uns ein Nordsee-Fischer aus Cuxhaven zugeschaltet sein. Er wird erzählen, welche Folgen ein ungeregelter Brexit für seine Branche hätte. Prof. Gabriel Felbermayr vom Institut für Weltwirtschaft wird ebenfalls dabei sein. Der Wissenschaftler kann aus ökonomischem Blickwinkel sehr gut die Auswirkungen für die bayerische Wirtschaft beurteilen. Die Londoner Perspektive auf die Verhandlungen wird schließlich die ARD-Korrespondentin für Großbritannien Imke Köhler schildern.

Welche Fragen haben Sie zum Brexit? Zu den langen Verhandlungen darüber? Zur Bedeutung für Bayern? Welche Fragen haben Sie an die drei Gesprächspartner*innen?