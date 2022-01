EU-Politiker gedenken David Sassoli im Europaparlament

In einer feierlichen Zeremonie haben zahlreiche hohe Politiker der Europäischen Union des unerwartet verstorbenen früheren EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli gedacht. "Sein ganzes Leben war der Aufgabe gewidmet, Menschen ohne Stimme Worte zu geben", sagte Italiens ehemaliger Ministerpräsident Enrico Letta am Montagabend im EU-Parlament in Straßburg. Hoffnung sei der Wesenskern von Sassolis politischen Führung gewesen.

Von der Leyen ehrt Sassoli als "Mann mit einer Vision"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ihre Teilnahme an der Zeremonie wegen eines Corona-Falls in ihrem Umfeld kurzfristig absagte, würdigte den Sozialdemokraten in einer schriftlich veröffentlichten Rede als leidenschaftlichen Europäer und guten Menschen. "David war ein Mann mit einer Vision, ein Träumer und ein Macher."