EU-Pflicht für nachhaltige Flugkraftstoffe ab 2025 beschlossen

Flugzeuge müssen in der EU ab 2025 umweltfreundlicher betankt werden. Ab dann gibt es eine Quote, wie viele sogenannte nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) beigemischt werden müssen, teilten die EU-Staaten am Montag mit, nachdem sie das Vorhaben offiziell gebilligt hatten. Darunter fallen zum Beispiel Kraftstoffe aus Bioabfällen, Altspeiseöl, aber auch synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Der Anteil startet bei zwei Prozent, bis 2050 sollen 70 Prozent der auf EU-Flughäfen bereitgestellten Treibstoffe umweltfreundlich sein.

EU-Kommission schlägt vor, Parlament nickt ab

Die neuen Regeln gehen auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück. Europaparlament und EU-Staaten hatten auf dieser Grundlage dann einen Kompromiss ausgehandelt. Das Parlament hatte das Verhandlungsergebnis bereits vergangenen Monat formell abgenickt.

Umweltlabel soll bessere Vergleichbarkeit ermöglichen

Außerdem werden Flüge ab 2025 mit einem Umweltlabel gekennzeichnet. Das kann unter anderem den voraussichtlichen CO2-Fußabdruck eines Fluges pro Passagier angeben. So sollen Passagiere die Umweltverträglichkeit von verschiedenen Flügen besser vergleichen können. Der Gesetzesentwurf ist Teil des sogenannten Fit-for-55-Pakets, das vorsieht, die Treibhausgasemissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken.