EU-Parlamentarier kritisieren Umgang mit US-Wahlergebnissen

Vor vier Jahren war es die Überraschung, nun dominiert bei Europas Politikerinnen und Politiker die Sorge. Die Reaktionen auf die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten fallen unter den Abgeordneten des EU-Parlaments meist ähnlich aus. Es ist nicht nur das Ergebnis, das überrascht. Die Sorge gilt auch dem Umgang mit der knappen Entscheidung des amerikanischen Volkes – und der Vereinbarkeit der Reaktionen von Präsident Trump mit den Grundprinzipien demokratischer Prozesse.

Schon am Tag nach der Wahl macht Donald Trump deutlich: Geht es nach ihm, soll in den Bundesstaaten, in denen die Auszählung der Briefwahlstimmen noch in vollem Gange ist, sofort gestoppt werden. Anders dort, wo Trump knapp seinem demokratischen Gegenkandidaten Joe Biden unterlegen war – hier sollen alle Rechtswege zugunsten einer Neuauszählung der Stimmen eingeschlagen werden.

McAllister: Verlierer muss das Ergebnis akzeptieren

Für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister, kommt es deswegen zu einer bislang ungeahnten Verschiebung von Prioritäten: "Wichtig ist, dass am Ende der Verlierer das Ergebnis akzeptiert und es nicht zu größeren Turbulenzen kommt". Trump habe in keinem Fall das Recht, Millionen von US-Bürgern das Wahlrecht zu entziehen. "Dieses Vorgehen ist illegitim und beispiellos", erklärte McAllister.

Lange: Ergebnis zeigt tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft

Das knappe Ergebnis sieht der SPD-Abgeordnete Bernd Lange als "idealen Nährboden" für Angriffe auf den demokratischen Vorgang. Damit trat ein, was Trump bereits im Vorfeld der Wahl angekündigt hatte – für Lange ein weiterer Tabubruch: "Auch, wenn das zu erwarten war, ist es für unsere Maßstäbe von Demokratie unfassbar und hat einen sehr bitteren Nachgeschmack." Das Ergebnis zeige die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Das erschwere die Stärkung eines "regelbasierten internationalen Miteinanders". Das deutet Lange als Appell an die EU: Die Staatengemeinschaft müsse sich künftig noch stärker und selbstbewusster in die Globalisierung einbringen.

Bütikofer: Auch, wenn Trump geht – "Trumpismus" bleibt

Der transatlantische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Reinhard Bütikofer, blickt zudem mit Ernüchterung auf einen möglichen Sieg des Demokraten Joe Biden. Zwar seien die Aussichten auf seinen Erfolg stark, dennoch: "Bidens Sieg wäre ein schwacher". Der "Trumpismus" bliebe unbestreitbar Teil des amerikanischen Mainstreams. Außerdem fehle Biden die nötige Gesetzgebungsmehrheit im Kongress. Europa werde außerdem nicht auf einen ersten Schritt von Biden warten können, schätzt Bütikofer: "Zur Erneuerung der transatlantischen Partnerschaft müssen wir selber aktiv werden".

EU-Vertreter mehrheitlich für geschlossene Haltung

Bis ein offizielles Ergebnis bekanntgegeben wird, da sind sich die deutschen Abgeordneten ganz einig, solle sich Europa mit direkten Botschaften in Richtung Amerika zurückhalten. Entsprechend verärgert fällt daher die Reaktion über Sloweniens Regierungschef Janez Janša aus, der sich der Rhetorik Trumps anschloss und diesem vorzeitig zum vermeintlichen Wahlsieg gratulierte. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, erklärte gegenüber dem BR: "Das ist genau das, was Trump will und genau das, was Europa schadet". Barley plädiert für eine einheitliche und abgestimmte Reaktion. Grünen-Politiker Bütikofer kommentierte den Vorstoß aus Slowenien knapp: "Jeder blamiert sich so gut er eben kann."

Die Europäische Kommission stellte deswegen klar: Mit einer Reaktion warte man bis zur Bekanntgabe durch amerikanische Behörden ab. Dazu rate man auch allen anderen. Weitere Klarheit könnte das mit Spannung erwartete Ergebnis aus dem Wüstenstaat Nevada bringen. Bis dahin gilt nach wie vor das Gebot der Stunde: Abwarten.

