EU-Parlament hebt Immunität von Puigdemont auf

Das Europäische Parlament hat für die Aufhebung der Immunität des ehemaligen katalanischen Regierungschefs und EU-Abgeordneten Carles Puigdemont gestimmt. Auch den katalanischen Abgeordneten und Ex-Kabinettsmitgliedern Toni Comin und Clara Ponsati entzog es die Immunität. Damit gab das Parlament einem Antrag der spanischen Behörden statt und machte den Weg für die Fortsetzung der Strafverfahren gegen die Separatisten frei, die sich in ihrem Heimatland Spanien für die Unabhängigkeit Kataloniens eingesetzt haben.

Bei der Abstimmung im Europaparlament votierten 400 Abgeordnete für die Aufhebung der Immunität Puigdemonts, 248 dagegen. Es gab 45 Enthaltungen. Bei zwei weiteren Abstimmungen im Parlament über die Aufhebung der Immunität von Abgeordneten fiel die Mehrheit deutlich größer aus.

Strafverfahren wegen Volksverhetzung droht

Puigdemont soll in Spanien wegen seiner Rolle bei dem 2017 gescheiterten Versuch, Katalonien von Spanien abzuspalten, vor Gericht gestellt werden. Die spanische Zentralregierung hatte das Referendum für illegal erklärt. Puigdemont droht nun ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Zudem wird ihm Missbrauch von öffentlichen Mitteln vorgeworfen.

Puigdemont und andere Separatisten flohen daraufhin nach Belgien. Im Mai vergangenen Jahres wurden sie trotz des laufenden Gerichtsverfahrens formell ins Europaparlament gewählt.

Spanien um "Lösungen im Dialog" bemüht

Spaniens Außenministerin Arancha Gonzalez Laya erklärte, die Entscheidung des EU-Parlamentes sei ein "Zeichen des Respekts für das spanische Justizsystem". Ein EU-Abgeordneter könne nicht seine Funktion nutzen, um sich davor zu schützen, vor einem Gericht in seiner Heimat zu erscheinen. "Die Probleme in Katalonien werden in Spanien gelöst, nicht in Europa", sagte die Ministerin. Die Lösung solle durch Dialog gefunden werden.

Iratxe Garcia Perez, die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, erklärte: "Das Europäische Parlament richtet über niemanden. Eine klare, absolute Mehrheit des Parlaments unterstützt die Tatsache, dass die spanische Justiz in der Lage sein sollte, ihre Arbeit zu tun."

Separatisten kündigten Widerstand an

Ponsati schrieb nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses auf Twitter, dieses gebe ihr Hoffnung und Kraft für den nächsten Kampf. Puigdemont ließ durch seinen Anwalt in Spanien erklären, er werde die Parlamentsentscheidung vor einem EU-Gericht in Luxemburg anfechten.

"Wir werden nicht aufgeben", erklärte Puigdemonts Partei Junts nach dem Votum der EU-Abgeordneten per Twitter. "Der politische Konflikt zwischen Katalonien und Spanien ist keine interne Angelegenheit mehr. Wir haben ihn ins Herz Europas gebracht, um die Unterdrückung und die politische Verfolgung des spanischen Staates weiterhin anzuprangern."

Wiederaufflammen des Konflikts in Spanien droht

Spanien hatte Puigdemont nach Spanien zurückholen wollen, konnte die belgische Justiz aber nicht dazu bringen, ihn auszuliefern. Nach der Parlamentsentscheidung könnte Spanien sich erneut um eine Auslieferung bemühen. Ein juristisches Hin und Her dürfte mit Berufungsverfahren mehrere Monate dauern, wenn nicht gar Jahre.

Dies könnte den Konflikt zwischen katalanischen Separatisten und ihren Gegnern erneut verschärfen. Bei dem Unabhängigkeitsreferendum hatte sich 2017 die Mehrheit der Teilnehmer für eine Abspaltung der Region ausgesprochen. Allerdings waren die Gegner einer Abspaltung größtenteils zu Hause geblieben. Die Polizei ging brutal gegen die Abstimmung vor, hunderte Menschen wurden dabei verletzt.