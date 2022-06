EU-Parlament für Verbot neuer Autos mit Verbrennern ab 2035

Das EU-Parlament will den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Straßburg dafür, dann nur noch Privat-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ohne Diesel- oder Benzinantrieb neu zuzulassen. Der Vorschlag kam vergangenes Jahr von der EU-Kommission als Teil des angestrebten Klimapakets "Fit for 55". Damit sollen bis 2035 die Emissionen dieser Fahrzeugtypen um 100 Prozent reduziert werden. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament aber noch mit den EU-Mitgliedsländern darüber verhandeln.

Ausschließlich Neuwagen, die keine Treibhausgase ausstoßen

Nach geltenden EU-Vorgaben dürfen Neuwagen im Schnitt noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Die Abgeordneten sprachen sich nun dafür aus, nur noch Neuwagen zuzulassen, die gar keine Treibhausgase ausstoßen. Ziel ist eine weitreichende Umstellung auf Elektromobilität.

Bloss: "Jetzt klar, dass Zukunft in der Elektromobilität liegt"

Das Plenum lehnte Änderungsanträge der konservativen EVP-Fraktion ab, die die Flottengrenzwerte für Privat-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 2035 nur um 90 Prozent senken will. Die Grünen im EU-Parlament hätten dagegen gerne ein Zwischenziel von einer Reduktion um 40 Prozent bis 2027 eingefügt. Der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss begrüßte das Ergebnis aber: "Jetzt ist klar, dass die Zukunft in der Elektromobilität liegt", erklärte er. Umweltorganisationen wie der Deutsche Naturschutzring, Greenpeace und Germanwatch hatten dagegen ein früheres Aus für den Verbrennungsmotor bis 2030 gefordert.

EU-Parlament hat Position für Verhandlungen festgelegt

Mit den Abstimmungen zu Teilen des Klimapakets "Fit for 55" legte das EU-Parlament seine Position für die Verhandlungen mit den Mitgliedsländern fest. Die Abgeordneten hatten zuvor andere Teile des Klimapakets zur Ausweitung des europäischen Emissionshandels (ETS) auf Verkehr und Gebäude sowie die Einführung einer CO2-Grenzausgabe für Importe bestimmter Güter abgelehnt.