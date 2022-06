BR24 Drangeblieben: Europas pausenlose Parlamentspendelei

Einmal im Monat zieht die Karawane von Brüssel nach Straßburg: Abgeordnete und ihre Mitarbeiter, Journalistinnen, Praktikanten, 3 Stunden Zugfahrt, 400 Kilometer. So läuft das seit 30 Jahren und mag sich auch sonst viel geändert haben in Europa, daran wird nicht gerüttelt, obwohl viele Betroffene klagen. Der Sprecher der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament, Jens Geier, hält die Regelung für "totalen Blödsinn". "Wir verbraten 110 Millionen Euro im Jahr für diesen Quatsch. Wir setzen Tausende von Menschen unnötig in Bewegung. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Abgeordneten – ob wir von unserem Heimatort nach Brüssel oder Straßburg fahren ist vom Aufwand her vergleichbar. Aber um Tausende, die in Brüssel leben und arbeiten und für die Sitzungswoche herkommen müssen."

"Ökologisch unsinnig und teuer"

Die FDP-Abgeordnete Nicola Beer, Vizepräsidentin des Parlaments, kommt gerne nach Straßburg. Aber sie betont: "Es ist klare Haltung des Parlaments, auch über Fraktionsgrenzen hinweg, dass wir gerne einen Sitz hätten und eben nicht diesen Wanderzirkus fortsetzen wollen. Mir persönlich ist Straßburg näher als Brüssel. Aber die Nähe zur Kommission und zum Rat spricht natürlich im Arbeitsprozess für Brüssel." Aber das können sich die Abgeordneten nicht aussuchen. Denn 1992 haben die Mitgliedsstaaten in den Verträgen festgelegt, wo die EU-Organe sitzen.

Demnach ist Straßburg offizieller Parlamentssitz und Ort, an dem die meisten Plenartagungen stattfinden, die Ausschüsse tagen in Brüssel, die Verwaltung sitzt in Luxemburg. Nicht sinnvoll, sagt Linkenfraktionschef Martin Schirdewan: "Das ist aus ökologischen Gründen Unsinn, das kostet unheimlich viel Steuergeld, das verschlingt Arbeitszeit und all das führt mich zum Ergebnis, dass wir einen Sitz brauchen und nicht zwei." Christophe Grudler, französischer Abgeordneter aus der Partei von Präsident Emmanuel Macron, hält dagegen: "Reisen gehört doch zur DNA der Europaabgeordneten. Man muss Europa überall kennenlernen. Ich versteh nicht, dass man sagt, ich bleib hier ruhig in meiner Brüsseler Blase weit weg von den Bürgern."

Keine Mehrheit für Vertragsänderung

Der Franzose Grudler verweist auf die Verträge. Um die zu ändern bräuchte es ein einstimmiges Votum aller 27 Regierungen, das von den nationalen Parlamenten bestätigt werden müsste. Der Sozialdemokrat Geier sieht dafür keine Chancen: "Ich habe keine Hoffnung, dass wir das irgendwann mal geändert kriegen, weil wir brauchen die französische Stimme dafür und dafür müssten wir ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können."

Und was sollte man Paris schon anbieten, um den prestigeträchtigen Sitz in Straßburg aufzugeben? Der lohnt sich auch für Restaurants und Hotels dort, in Plenarwochen kosten Übernachtungen mehr. Europa wird eben nicht nur in den Hauptstädten gemacht, sagt der CDU-Abgeordnete Andreas Schwab, er verweist auf die Historie: "Die Geschichte hat zwischen Deutschland und Frankreich in den Weltkriegen und der Zeit davor so viele Schäden hinterlassen, dass Straßburg da an einer Bruchlinie liegt, die Deutschland und Frankreich für immer verbinden soll und deswegen wäre es schade, man würde das Europäische Parlament von dort wegholen."

Die Karawane zieht weiter…

Als während des Corona-Lockdowns Plenarsitzungen in Straßburg ausfielen, machte Frankreichs Regierung mächtig Druck – die Pandemie sollte nicht als Vorwand dienen, um dauerhaft in Brüssel zu bleiben. Wenn es um den Parlamentssitz geht, wird auch der Franzose Grudler grundsätzlich: "Straßburg ist Symbol für die deutsch-französische Versöhnung und darüber hinaus des Friedens in Europa. Da geht es nicht um einzelne Länder. Wenn man das vergisst, vernachlässigt man den Willen unserer Gründerväter und man nimmt der europäischen Konstruktion ihren ethischen Wert." Also zieht die Karawane weiter: Anfang Juli packen Abgeordnete, Mitarbeiter und Berichterstatter wieder ihre Koffer, um zur Plenarsitzung nach Straßburg aufzubrechen.