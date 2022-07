EU-Ökosiegel für Gas und Atomkraft stößt auf breite Kritik

Investitionen in Gas und Atomkraft gelten in der EU künftig unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig. Das Europäische Parlament hat den Vorschlag der EU-Kommission, die beiden Energieformen in die sogenannte Taxonomie aufzunehmen, am Mittwoch in Straßburg gebilligt.

Zum Artikel: "Was das Grüne Siegel für Atom und Gas bedeutet"

Breite Kritik unter den Parlamentariern

Die fraktionsübergreifende Kritik war laut. "Die Gas- und Atomlobby hat gewonnen, das Klima hat verloren", kommentierte Rasmus Andresen, Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament, das Ergebnis. Ähnlich äußerte sich Cornelia Ernst, energiepolitische Sprecherin der Linken: "Mit dieser Entscheidung wird die Strahlkraft der Taxonomie, grüne und nachhaltige Energieträger zu kennzeichnen, zerstört", sagte sie.

Joachim Schuster, wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der SPD im Europäischen Parlament, sprach von einer "Mogelpackung", und auch der CSU-Europaabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Markus Ferber, sieht die Glaubwürdigkeit der gesamten Taxonomie in Gefahr. Die Bundesregierung bewertet zwar Nuklearenergie nicht als nachhaltig, hält aber Erdgas für eine notwendige Übergangstechnologie.

Umweltverbände reagieren entsetzt

Greenpeace sprach von einem "ungeheuerlichen Ergebnis" und kritisierte, dass dadurch weiterhin Geldmittel an Russland als Gaslieferanten flössen, das damit den Krieg in der Ukraine finanzieren könne. Die Umweltschützer kündigten an, gegen die Entscheidung juristisch vorgehen zu wollen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte ferner die Bundesregierung auf, Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Entscheidung einzureichen. "Mit seiner Entscheidung beugt sich das EU-Parlament den kurzfristigen Lobbyinteressen der Gas- und Atomindustrie. Das ist ein Fiasko für den Klimaschutz und die europäische Energiewende", sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). "Nun können dringend benötigte Gelder für erneuerbare Energien in klimaschädliches Gas oder die hochriskante Atomkraft fließen."

Gas- und Atomkraft aus Russland

Der Verband von Ärzten gegen einen Atomkrieg (IPPNW) wies auf die Abhängigkeit der Atomkraftwerke in Osteuropa von Russland hin. In der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Slowenien, aber teilweise auch in Finnland würden Kernkraftwerke mit russischen Brennelementen befeuert.

Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Inna Sovsun bezeichnete die Taxonomie-Regeln als Geschenk für den russischen Präsidenten Putin, der sich nun die Hände reibe.