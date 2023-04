Artikel mit Audio-Inhalten

EU: Moldau gegen russische Einflussnahme unterstützen

Die EU will die Republik Moldau im Kampf gegen eine Destabilisierung durch Russland unterstützen. Die Außenminister beschlossen dazu am Montag in Luxemburg eine Beratungsmission.