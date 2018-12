EU-Minister zerstritten - Kein schnelles Ende der Zeitumstellung

Das mit der Abschaffung der Zeitumstellung braucht offenbar Zeit. Als Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer am frühen Vormittag im Brüsseler Ratsgebäude eintrifft, ist es eigentlich wie immer. Der freiheitliche Politiker hat sein breites, warmes Lächeln eingeschaltet. Sein Lächeln, mit dem er routinemäßig freundlich, aber bestimmt, über alle auftauchenden Probleme hinweggeht. So versucht er es auch dieses Mal wieder, denn die Runde, der er als derzeitiger Ratspräsident vorsteht, sie ist regelrecht beschlussunfähig. Und dabei hat sie eigentlich einen Auftrag:

"Die Zeitumstellung gehört abgeschafft!" Norbert Hofer, FPÖ, Österreich

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte mit den Worten "die Menschen wollen das, wir machen das" im Spätsommer eine Abschaffung der Zeitumstellung verkündet und hinterhergeschoben, dass bereits im kommenden Jahr Schluss sein solle mit der zweimaligen Uhrendreherei. Nun an diesem verregneten Vormittag in Brüssel muss Österreichs zuständiger Minister Hofer zu Protokoll geben: Mission nicht erfüllt:

"Frühestens 2021 ist es soweit, dass die Zeitumstellung beendet wird. Die EU-Kommission ist jetzt am Zug, einen Verantwortlichen zu benennen, der die Beratungen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten koordiniert, damit es zu keinem 'Zeit-Fleckerl-Teppich' kommt." Norbert Hofer

Zeitumstellung abschaffen - Idee hat viele Anhänger

Was Hofer anspricht, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Denn kaum hatte Kommissionspräsident Juncker von einem Tag auf den anderen das Ende der Zeitumstellung angekündigt, begannen die eigentlichen Schwierigkeiten. Fast keiner der Beteiligten findet es sonderlich angenehm, sich zwei Mal im Jahr umstellen zu müssen. Aber spätestens, wenn es um das "wie dann weiter?" geht, tun sich tiefe Gräben auf. Die Zeitumstellung, so unbeliebt sie sein mag, gleicht in gewisser Weise nämlich Ungerechtigkeiten aus, die erst richtig zum Tragen kommen, wenn es sie nicht mehr gibt.

Nachteile von "ewiger Sommerzeit" oder "ewiger Winterzeit"

Würde man sich beispielsweise für die von der Bundesregierung bevorzugt "ewige Sommerzeit" entschieden, hieße das für den Westen Frankreichs oder Spaniens, dass die Sonne im Winter mitunter erst gegen 10 Uhr vormittags aufgeht. Umgekehrt bei der "ewigen Winterzeit", also der eigentlichen "Normalzeit", würde es im Sommer im Osten Polens und der Slowakei schon mitten in der Nacht hell. Deshalb fällt es den Staaten so schwer, sich gemeinsam auf eine Zeit zu verständigen. Und ein Auseinanderbrechen der jetzigen, ziemlich breiten Mitteleuropäischen Zeitzone, will eben auch keiner, betont der österreichische Ratspräsident, Österreichs Verkehrsminister Hofer:

"Es wäre unsinnig, wenn Deutschland, Italien, Ungarn und Österreich unterschiedliche Zeitsysteme hätten. Wir müssen einfach in einem Modell sein. Welches das allerdings ist, ob Sommer- oder Winterzeit, das werden die Gespräche der nächsten Monate zeigen." Norbert Hofer, FPÖ

Kein schneller Kompromiss bei der Zeitumstellung

Mit anderen Worten: Ein schneller Kompromiss zeichnet sich nicht ab, Beobachter gehen davon aus, dass die angekündigten Gespräche noch Jahre dauern könnten.

Sehr zum Missfallen derer, die schon lange für ein Ende der Uhrendreherei kämpfen, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul. Der CDU-Politiker hatte schon in seiner Zeit als Europaparlamentarier das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Im Bayerischen Rundfunk droht er am Morgen:

"Dass es auf der Strecke wieder ein paar Bedenkenträger gibt, das überrascht mich nur begrenzt. Wenn es dadurch zu einer Vertagung um ein Jahr kommt, dann kann ich damit leben. Wenn es aber die Einleitung eines Prozesses ist, in dem fröhlich immer weiter vertagt wird, dann, glaube ich, wird es Unmut geben!" Herbert Reul, CDU