EU lehnt Italiens Haushaltsentwurf ab

Die EU-Kommission hat den von Italien vorgelegten Haushaltsplan für 2019 wegen zu hoher Ausgaben abgelehnt. Die Pläne der italienischen Regierung stünden nicht in Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt, teilte die Kommission mit.

Salvini: "Es ändert sich nichts"

Italiens Regierung hat nun drei Wochen Zeit, einen neuen Haushaltsplan einzureichen, der den Stabilitätskriterien der Gemeinschaft in Bezug auf Ausgaben und Staatsverschuldung entspricht. Anzeichen, dass sie dazu bereit ist, gibt es allerdings nicht. Vize-Premier Matteo Salvini sagte erneut: "Es ändert sich nichts." Er warf der EU-Kommission vor, nicht eine Regierung zu attackieren, "sondern ein Volk".

In Rom regiert ein Bündnis aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega. Es hatte am 15. Oktober einen Haushaltsentwurf nach Brüssel geschickt, der eine Ausweitung der Neuverschuldung auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung vorsieht - dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung zugesagt. In der Folge dürfte der bereits sehr hohe Schuldenberg Italiens von 2,3 Billionen Euro weiter wachsen.

EU: "Wenn das Vertrauen erodiert, nehmen alle Schaden"

Die Regierung in Rom stelle sich "offen und bewusst" gegen frühere Verpflichtungen und Zusagen an andere Euro-Partner, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis. "Wenn das Vertrauen erodiert, nehmen alle EU-Staaten Schaden, unsere Union nimmt Schaden."

Es sei "verlockend", zu versuchen, "Schulden mit noch mehr Schulden zu heilen", meinte Dombrovskis weiter. Aber ab einem gewissen Punkt wögen die Schulden zu schwer. Italiens Schulden seien schon jetzt teuer, die Kosten trügen die Steuerzahler. "Im vergangenen Jahr hat Italien für den Schuldendienst ähnlich viel wie für Bildung aufgegeben."

Schulden von mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung

Die EU-Regeln sehen unter anderem eine Obergrenze für die Schuldenquote von maximal 60 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung vor. Italien sitzt aber bereits auf einem Schuldenberg von mehr als 130 Prozent - nur Griechenland kommt in der Euro-Zone auf einen noch schlechteren Wert.

Die EU-Kommission prüft die Staatsfinanzen aller 19 EU-Mitglieder, die den Euro als Währung haben. Dass sie einen Haushaltsentwurf zurückweist, ist bisher noch nie vorgekommen.

Direkte Sanktionsmöglichkeiten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht. Die EU-Kommission könnte in einem weiteren Schritt ein offizielles Defizitverfahren gegen Italien einleiten. An dessen Ende könnten die EU-Finanzminister theoretisch bei anhaltenden Verstößen gegen die Stabilitätsregeln finanzielle Sanktionen beschließen. Dies scheint jedoch unwahrscheinlich. 2016 ließen die EU-Staaten etwa - allerdings unter etwas anderen Umständen - trotz erheblicher Verstöße Nachsicht mit Spanien und Portugal walten.