EU-Länder sollen mehr afghanische Flüchtlinge aufnehmen

Nach der Machtübernahme der Taliban hat die Europäische Kommission die EU-Länder aufgerufen, sich auf mögliche Fluchtbewegungen aus Afghanistan vorzubereiten. "Wir sollten nicht die gleichen Fehler wie 2015 machen. Wir sollten nicht warten, bis die Menschen an den EU-Außengrenzen stehen", sagte die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson der "Welt am Sonntag". Man müsse die Afghanen innerhalb des Landes und in den Nachbarländern der Region unterstützen.

Quoten für Umsiedlungen von Flüchtlingen erhöhen

Zugleich forderte Johansson die EU-Staaten aber auch auf, mehr Flüchtlinge aus Afghanistan auf legalem und sicherem Weg ins Land zu lassen. "Wir möchten nicht, dass sich Menschen aufmachen zu gefährlichen Reisen, bei denen Menschenschmuggler die Not der Menschen ausnutzen", so die Politikerin. Sie rief alle EU-Länder auf, ihre Quoten für Umsiedlungen von Flüchtlingen innerhalb des UNHCR-Programms zu erhöhen. Neben Ortskräften, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten brauchten auch Mädchen und Frauen dringend Schutz. Die EU-Kommission sei bereit, solche Programme zu koordinieren und zusätzliche Finanzhilfen bereitzustellen, sagte die Innenkommissarin.

Kurz will keine Flüchtlinge aufnehmen

Es regt sich allerdings bereits Widerstand: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan in seinem Land. Dazu werde es in seiner Amtszeit nicht kommen, sagt er dem TV-Sender Puls 24. Kurz forderte, dass die aus Afghanistan fliehenden Menschen in der Region bleiben sollten. So hätten Turkmenistan und Usbekistan bislang nur ganz wenige aufgenommen.

Gespräche mit der Türkei

Auch die Christdemokraten im Euopaparlament wollen eine Aufnahme von Geflüchteten in der Region. "Wer möglichen Flüchtlingen helfen will, der muss den Nachbarländern rasch und unkompliziert helfen", sagte der EVP-Vorsitzende Manfred Weber am Wochenende den Funke-Zeitungen. Zugleich nahm der CSU-Politiker die Regierung in Ankara in die Pflicht. "Die Türkei muss ihren Verpflichtungen zur Grenzsicherung nachkommen", forderte er. Das sei Voraussetzung für die Erneuerung der Finanzzusagen der EU. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefonierte in der Sache am Samstagnachmittag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Tote im Gedränge am Flughafen von Kabul

Derweil gibt es widersprüchliche Berichte über die Lage am Flughafen in Kabul. Augenzeugen berichten, die Taliban hätten eine Art Ordnung rund um den Flughafen hergestellt. Zwar gebe es erneut lange Menschenschlangen, aber kein Durcheinander oder Gewalt. Laut britischen Verteidigungsministerium bleibt die Lage dagegen chaotisch: "Die Bedingungen am Boden bleiben äußerst schwierig", teilte das Verteidigungsministerium mit. Demnach sind in dem Gedränge sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Viele Menschen seien in der Hitze und nach stundenlangem Warten dehydriert und verzweifelt. dpa-Berichten zufolge kommen weiterhin viele Menschen zu den Eingängen des Flughafens. Es würden regelmäßig Personen von Briten aufgerufen und in den Flughafen eskortiert, sagte ein Augenzeuge. Die Menschen seien aggressiv und würden auch immer wieder schreien. "Wir wollen aber keine Chance verpassen, hineinzukommen", sagt die Person weiter, die eigenen Angaben zufolge auf einer Liste für einen Flug steht.