EU-Kommissionspräsident: Spekulationen über Aus für Weber

Angela Merkel (CDU) hat ihre Einschätzung geändert. Noch vor einer Woche hatte sie keinem der Spitzenkandidaten der großen europäischen Parteienfamilien nennenswerte Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten eingeräumt. Nach Gesprächen mit mehreren EU-Kollegen am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka hört sich das jetzt ganz anders an: "Es kristallisiert sich heraus, dass der Spitzenkandidatenprozess doch eine erheblichere Rolle spielt, als das vielleicht nach dem letzten Europäischen Rat von einigen gesagt wurde", betonte die Kanzlerin mit Blick auf den EU-Gipfel vor einer Woche. "Die beiden Spitzenkandidaten sind im Gespräch."

Mehrere Beobachter deuteten dies als Hinweis darauf, dass statt des Spitzenkandidaten der Konservativen, Manfred Weber (CSU), der niederländische Sozialdemokrat und EU-Kommissionsvize Frans Timmermans zum Zug kommen könnte. Andere sehen - unter Berufung auf EU-Kreise - neben Timmermans auch die liberale Dänin Margrethe Vestager noch im Rennen. Sie war bei der Europawahl nicht als alleinige Spitzenkandidatin ihrer Partei angetreten.

Kein öffentliches Bekenntnis zu Weber

Nachdem Merkel schon in den vergangenen Tagen auf eine erneute öffentliche Unterstützung für CSU-Vize Weber verzichtet hatte, vermied sie auch in Osaka ein klares Bekenntnis zu dem Niederbayern. Auf die Frage nach ihrer Unterstützung für Webers Kandidatur sagte sie: "Ich unterstütze, dass eine Lösung gefunden wird."

Zeitung: Entscheidung gegen Weber

Spekulationen, dass Weber definitiv keine Chance mehr hat, kommentierte Merkel nicht. Die "Welt am Sonntag" hatte unter Berufung auf "informierte Kreise" gemeldet, es habe in Osaka eine Verständigung gegeben, dass der CSU-Europapolitiker definitiv nicht Kommissionschef werde. Die Entscheidung sei unter Leitung von EU-Ratspräsident Donald Tusk und nach Rücksprache mit den jeweiligen Führern der europäischen Parteienfamilien gefällt worden. Bundeskanzlerin Merkel soll die Entscheidung demnach bereits akzeptiert haben.

Der tschechische christdemokratische Europaabgeordnete Tomáš Zdechovský widersprach dieser Darstellung. Er habe mit EVP-Spitzenleuten gesprochen, schrieb er auf Twitter: Merkel habe das definitiv nicht akzeptiert. Ein Sprecher Webers sagte dem ARD-Studio Brüssel, man könne die Berichte nicht kommentieren. Als stärkste politische Kraft in Europa müsse sich die konservative Europäische Volkspartei bei einem Kompromiss aber entsprechend wiederfinden.

EU-Sondergipfel zu Spitzenposten

Am Sonntag oder Montag wollen sich die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel auf ein umfassendes Personalpaket verständigen. Dabei geht es nicht nur um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, sondern auch um vier weitere Spitzenposten: Parlamentspräsident, EU-Ratspräsident, Außenbeauftragter und Chef der Europäischen Zentralbank (EZB).

Bei ihrem regulären Juni-Gipfel vergangene Woche hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs nicht auf einen Kandidaten für die Juncker-Nachfolge einigen können. Insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron ist sowohl gegen Weber als Kommissionschef als auch gegen das Prinzip der Spitzenkandidaten, auf das das Europaparlament pocht. Dieses wählt zwar den neuen Kommissionspräsidenten, die EU-Staats- und Regierungschefs haben aber das Vorschlagsrecht.

Bericht über Kompromisslösung

Laut einem Bericht der "Financial Times" avanciert im Rahmen einer Kompromisslösung derzeit Timmermans zum Favoriten auf den EU-Spitzenposten. Unter Berufung auf mehrere hochrangige Diplomaten schreibt das Blatt, Weber könnte nach diesem Modell EU-Parlamentschef werden, während der Posten des EZB-Präsidenten an Frankreichs Zentralbankchef Francois Villeroy de Galhau gehen könnte. Merkel soll Bundesbankbankpräsident Jens Weidmann für diesen Posten favorisieren.

Scholz hält sich bedeckt

Ähnlich wie Merkel wollte sich auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in Osaka nicht zur künftigen Postenverteilung äußern. Er sei "zuversichtlich, dass es zu einer Verständigung kommen könnte", sagte er aber.

CSU pocht auf Weber

Auch wenn Webers Chancen auf den EU-Spitzenposten zuletzt als nur noch gering galten, pocht die CSU weiterhin darauf, dass er neuer Kommissionspräsident werden müsse. CSU-Chef Markus Söder betonte nach dem EU-Gipfel vor einer Woche auf Twitter, Weber sei der "demokratisch legitimierte Kommissionspräsident". Denn bei der Europawahl hätten er und die konservative EVP die meisten Stimmen erzielt. "Wir stehen klar zu Manfred Weber", so Söder. Sozialisten und Liberale müssten ihre Blockaden beenden, sonst schwäche sich das demokratische Europa selbst.

Die oberbayerische CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner kritisierte am Vormittag das angebliche Aus für Weber im Ringen um das Amt des EU-Kommissionschefs scharf. Auf einem Bezirksparteitag in Ingolstadt sagte die bayerische Landtagspräsidentin: "Das war momentan hier abläuft, gerade im Europäischen Rat und - ich will's hier auch ausdrücklich sagen - an der Spitze mit dem französischen Präsidenten Macron, einer demokratischen Wahl mit einem Spitzenkandidaten-Prinzip so in die Parade zu fahren, halte ich für einen schweren Schaden für die Demokratie."