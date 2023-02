EU-Kommission zu Gast in der Ukraine

"Schön wieder in Kiew zu sein, mein vierter Besuch seit der russischen Invasion", schreibt Ursula von der Leyen auf Twitter. Kurz zuvor war die EU-Kommissionspräsidentin zu einem zweitägigen Besuch in Kiew eingetroffen. Begleitet wird sie von mehreren EU-Kommissaren.

Von der Leyen betont Verbundenheit

Bei ihrer Ankunft sicherte von der Leyen der Ukraine weitere Unterstützung der EU zu. Die Staatengemeinschaft stehe wie gehabt "fest zur Ukraine", schreibt sie. Die EU wolle "unsere Unterstützung und Zusammenarbeit weiter vertiefen".

Die Reise von der Leyens in die Ukraine ist schon ihre vierte seit dem russischen Einmarsch in das Land im Februar vergangenen Jahres. Es ist jedoch das erste Mal, dass die frühere deutsche Verteidigungsministerin von mehreren Kommissarinnen und Kommissaren begleitet wird. Mit dabei ist unter anderem der Außenbeauftragte Josep Borrell. Höhepunkt der Reise soll am Freitag ein EU-Ukraine-Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sein. Dazu wird auch EU-Ratspräsident Charles Michel erwartet, nicht aber die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten.

Die Ukraine will schnell in die EU

Bei den zweitägigen Gesprächen der EU-Kommission mit der ukrainischen Regierung in Kiew geht es unter anderem um juristische Möglichkeiten zur Ahndung des russischen Angriffskriegs und den ukrainischen Wunsch nach einem möglichst schnellen EU-Beitritt.

Die Ukraine verfolgt einen ambitionierten Plan. Man wolle innerhalb der nächsten zwei Jahre Mitglied in der Europäischen Union werden, sagte Präsidentenberater Mychailo Podoljak der ARD. Das scheint zunächst unrealistisch. Bisher hat kein Land den EU-Beitritt in so kurzer Zeit geschafft, schon gar nicht, während es sich im Krieg befindet. Ein zentrales Thema bei der weiteren Annäherung an die EU ist der Kampf gegen Korruption. Am Mittwoch wieder hatten ukrainische Sicherheitsbehörden die Immobilien mehrerer Oligarchen und ehemaliger Politiker durchsucht. Die Leitung der ukrainischen Zollbehörde wurde entlassen.