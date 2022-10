EU-Kommission will mehr Bio und weniger Agrochemie auf Feldern

Per Verordnung sollen bis 2030 alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Menge an Pflanzenschutzmitteln auf ihren Flächen halbieren und das auch nachweisen. In Schutzgebieten will die EU sogar ein Verbot von Spritzmitteln erreichen.

"Richtungsweisend" findet etwa der Bund Naturschutz in Bayern es, wenn eine Pestizidreduktion in allen EU-Mitgliedstaaten gesetzlich verankert würde. Viele Landwirte und der Bayerische Bauernverband hingegen hoffen, dass eine solch pauschale Kürzung nicht umgesetzt wird.

Landwirte fürchten Einbußen beim Ertrag

Landwirt Tobias Niklas im mittelfränkischen Obernzenn fühlt sich "wie ein Automechaniker, dem man 50 Prozent seines Werkzeugs aus dem Koffer nimmt, der aber immer noch die gleiche Qualität abliefern soll". Er und sein Kollege Thorsten Sturm fürchten Ernte- und Einkommenseinbußen, die ihnen weder Staat noch Verbraucher ersetzen. Digitale Technik, genauer spritzen oder noch besser mechanisch hacken und striegeln – all das macht die Lebensmittelproduktion nach Einschätzung der Landwirte aufwändiger und teurer.

Äcker sind wie "medikamentenabhängige Patienten"

Im Umweltbundesamt begrüßt der für Pflanzenschutz verantwortliche Joern Wogram die Nachhaltigkeitsstrategie der EU-Kommission. Bisherige amtliche Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzwirkstoffe hätten Defizite, würden vor allem ökologische Zusammenhänge nicht ausreichend berücksichtigen. Die meisten Mittel, vor allem Insektizide, würden nicht nur die von Landwirten anvisierten Schädlinge töten, sondern auch andere Insekten.

Weniger Insekten heißt weniger Nahrung für Vögel und weniger Artenvielfalt – so argumentiert Wogram. So sei etwa das Rebhuhn in vielen Regionen ausgestorben. Und er zieht einen Vergleich zur Medizin. Da gelte ja auch: lieber vorbeugen als Medikamente schlucken. Wogram weiter: "Jemand, der Medikamente in der Weise schlucken würde, wie wir unsere Felder mit Pestiziden behandeln, den würde man als hochgradig medikamentenabhängig und gefährdet bezeichnen."

Schmerzgrenze bei Öko-Vorgaben überschritten

Mit einem medizinischen Vergleich kontert Agraringenieur Sturm. Wenn er jetzt gegen Unkraut wie den Fuchsschwanz nur noch halb so viel Pflanzenschutzmittel einsetzen würde, dann würde diese Konkurrenz seiner Getreidepflanzen sich an den Wirkstoff anpassen und resistent werden: "Dann habe ich mir einen Unkrautsamendruck für meine nächsten Generationen am Hof geschaffen, die das dann aber nicht mehr in den Griff bekommen." Das sei dann eben so, als wenn ein kranker Mensch verordnete Antibiotika-Tabletten nur zur Hälfte nehme.

Neben ständig strengeren Auflagen für Tierhaltung und Düngung wäre für Sturm mit einer Pflanzenschutzhalbierung "eine Schmerzgrenze überschritten". Das raube einfach jede Motivation. Aber er stellt sich der Herausforderung, informiert sich über neue Maschinen zur mechanischen Unkrautbekämpfung: Satellitennavigation, optische Unkrauterkennung, hacken und striegeln statt spritzen: Er will jetzt neue Methoden testen und Erfahrungen sammeln.

"Green Deal" macht Lebensmittel teurer

Eines ist für Sturm klar: Der "Green-Deal" der EU mache die Lebensmittelproduktion aufwändiger und teurer. Was etwa der Freistaat bislang für Pflanzenschutzverzicht finanziell ausgleicht, hält Sturm für unzureichend. Und die Verbraucher? Die werden seiner Einschätzung nach für weniger Verwendung von Pflanzenschutzmittel nicht mehr Geld bezahlen: "Der Verbraucher, der hat im Moment mit hohen Kosten zu kämpfen. Dass man die jetzt noch teurer macht, das stell' ich mal in Frage."

Noch haben sich die EU-Mitgliedsstaaten und das Europaparlament nicht auf konkrete Regeln für die Umsetzung ihres "Green Deals" geeinigt. Fragt man Landwirte, so rechnen die meisten damit, dass sie künftig ihren "Werkzeugkasten" beim chemischen Pflanzenschutz neu sortieren und ausstatten müssen.