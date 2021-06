vor 29 Minuten

Homophobes Gesetz? EU-Kommission will gegen Ungarn vorgehen

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will wegen des umstrittenen Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität gegen Ungarn vorgehen. Das ungarische Gesetz sei eine Schande, sagte von der Leyen am Vormittag in Brüssel.