EU-Kommission startet Verfahren gegen Polen

Stein des Anstoßes ist die von der Regierung in Warschau schrittweise umgesetzte Beschränkung der richterlichen Unabhängigkeit in Polen, insbesondere die des polnischen Verfassungsgerichts. Auch unabhängige Experten bemängeln schon länger, dass die von der rechtspopulistischen Regierungspartei PiS durchgesetzten Reformen das Prinzip der Gewaltenteilung in dem EU-Land ernsthaft in Frage stellen.

Das polnische Justizwesen, so der Vorwurf, den auch die sogenannte Venedig-Kommission des Europarats erhebt, befinde sich seit dem Umbau de facto unter Kontrolle der Politik. Ein Grund, warum die EU-Kommission nach zwei Jahren Dauerstreit Ende 2017 erstmals ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 gegen Polen eingeleitet hatte.

Geändertes Rentenalter, um missliebige Juristen loszuwerden

Die konkrete Norm, deretwegen die Behörde das Land nun zusätzlich auch noch vor dem EuGH verklagt, bezieht sich auf das geänderte Rentenalter für oberste Richter. Mit dem angefochtenen Gesetz wurde deren Pensionsgrenze von 70 auf 65 Jahre gesenkt. Dies allerdings mit dem erkennbaren Zweck, missliebige Juristen in den vorzeitigen Ruhestand schicken zu können.

Der mehrmaligen Aufforderung, die Maßnahme zurückzunehmen, war die Regierung in Warschau nicht gefolgt. Sollte sich der EuGH der Auffassung der Kommission anschließen, müsste sie das Gesetz ändern oder hohe Strafzahlungen in Kauf nehmen.