EU-Kommission: McGuinness soll Finanzkommissarin werden

Was als illustres Galadinner in einem irischen Golfclub geplant war, entwickelte sich in den vergangenen Wochen zu einem folgenreichen Polit-Skandal. Rund 80 Gäste waren Mitte August zur Feier der parlamentarischen Golf-Gesellschaft in Irland geladen.

Weil geltende Pandemie-Auflagen nicht eingehalten wurden, mussten gleich mehrere hochrangige Teilnehmer ihre Posten räumen. Berühmteste Personalie am Tisch: Phil Hogan, bis zu seinem Rücktritt vor wenigen Tagen EU-Handelskommissar. Irlands Platz in der Europäischen Kommission war seither vakant.

McGuinness soll Finanzkommissarin werden

Nun hat Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen eine Nachfolgerin vorgeschlagen: die 61-jährige Mairead McGuinness soll künftig das Finanzressort übernehmen. Damit geht auch eine Umgestaltung der Kommission einher – der bisherige Finanzkommissar und Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis soll als Nachfolger von Hogan künftig als Handelskommissar eingesetzt werden.

In ihrer neuen Rolle soll McGuinness künftig die Zuständigkeit für die Finanzmarktpolitik in der EU übernehmen. In ihrer Begründung für die Personalentscheidung erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen: "Frau McGuinness verfügt über bedeutende politische Erfahrungen in EU-Fragen, da sie seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments ist und derzeit den Posten als erste Vizepräsidentin innehat". Dieser Umstand sei von entscheidender Bedeutung, um die Finanzmarktpolitik voranzutreiben, so von der Leyen.

Von Regierung Irlands vorgeschlagen

McGuinness gehört der liberal-konservativen Fine Gael sowie der christdemokratischen Europäischen Volkspartei an. In der Bewerbung um den Kommissionsposten setzte sie sich gegen Andrew McDowell durch, der früher als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank tätig war. Beide Kandidaten wurden von der irischen Regierung, die das Vorschlagsrecht innehatte, ins Rennen geschickt.

Dombrovskis weiter befördert

Durch die Umstellung der Kommission wächst auch der Verantwortungsbereich von Valdis Dombrovskis. Nach Angaben von Ursula von der Leyen wird der Lette weiterhin als Vizepräsident die EU-Kommission zusammen mit Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in der Eurogruppe vertreten.

Mit Übernahme des Handelsressorts geht zudem die Zuständigkeit für Freihandelsabkommen einher. Außerdem wird Dombrovskis eine Schlüsselrolle in den Handelskonflikten mit China oder den USA sowie in den Brexit-Verhandlungen einnehmen.

14 Kommissare, 12 Kommissarinnen, eine Präsidentin

Beide Personalien bedürfen der Zustimmung durch das Europäische Parlament. Wird diese erteilt, kommt Ursula von der Leyen auch dem erklärten Ziel näher, die EU-Kommission ausgeglichen mit Frauen und Männern zu besetzen.