EU-Kommission leitet rechtliche Schritte gegen London ein

In ihrem kurzen Videostatement hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zwar noch von "unseren britischen Freunden" gesprochen, aber was sie danach sagte, klang nicht mehr freundschaftlich: Von der Leyen warf London vor, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass in "vollem Widerspruch" zu Vereinbarungen aus dem Brexit-Vertrag stehe. Deshalb geht die EU rechtlich gegen Großbritannien vor. Damit reagiert die EU-Kommission darauf, dass London trotz eines EU-Ultimatums an seinen Plänen festhält, die Brexit-Vereinbarungen einseitig zu ändern.

Brüssel hatte der britischen Regierung eine Frist gesetzt, das entsprechende Gesetz zurückziehen – aber die ist gestern abgelaufen, ohne dass London eingelenkt hat. Deshalb hat die EU-Kommission ein Schreiben an die britische Regierung geschickt – der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen das Vereinigte Königreich. London hat einen Monat Zeit, darauf zu antworten.

Das Verfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen und könnte bei einer Verurteilung Geldbußen für Großbritannien nach sich ziehen. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, macht deutlich, wie sehr sich seit dem Austritt des Landes aus der EU die Beziehungen zum Kontinent verschlechtert haben.

EU sieht Vertragsbruch

Das Vereinigte Königreich ist Ende Januar aus der EU ausgetreten. Der zwischen beiden Seiten mühsam ausgehandelte Vertrag regelt die Einzelheiten der Scheidung. Im aktuellen Streit beruft sich die EU auf Artikel 5 der Vereinbarung. Der schreibt vor, dass beide Seiten "alle geeigneten Maßnahmen ergreifen müssen, um die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Austrittsabkommen sicherzustellen, und dass sie sich aller Maßnahmen enthalten müssen, die die Erreichung dieser Ziele gefährden könnten." Der britische Premierminister Boris Johnson aber möchte mit der umstrittenen "Internal Market Bill" einseitig wichtige Passagen des Vertrages aushebeln. Seine Regierung hat eingeräumt, damit internationales Recht zu brechen.

London will Nordirland-Regelung ändern

Es geht um Nordirland: Der Brexit drohte die durch das Karfreitagsabkommen von 1998 beigelegte Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten auf der Irischen Insel wieder zu verschärfen – zwischen Nordirland, das zu Großbritannien gehört, und dem EU-Mitglied Irland. Um eine harte Grenze zu vermeiden, wurde deshalb vereinbart, dass Nordirland zu wesentlichen Teilen im EU-Binnenmarkt bleibt, aber auch Teil des britischen Zollgebiets ist.

Das führt zu einigen komplizierten Bestimmungen: Für die EU bestimmte Waren müssen bei der Einfuhr von der britischen auf die irische Insel gemäß den EU-Bestimmungen kontrolliert und verzollt werden. Umgekehrt müssen nordirische Firmen, die auf die britische Insel exportieren, ihre Waren vorher anmelden. Diese Bestimmungen will Premier Johnson durch die umstrittene "Internal Market Bill" ändern. Demnach dürfen keinerlei neue Kontrollen oder administrative Prozesse eingeführt werden, wie sie eigentlich im Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrages vorgesehen sind.

Außerdem überlässt es der britische Gesetzentwurf der Regierung in London, über staatliche Beihilfen für nordirische Unternehmen zu entscheiden – auch das ein Verstoß gegen die Brexit-Vereinbarung, wonach Nordirland weiterhin weitgehend den entsprechenden EU-Vorschriften unterliegt.

Schwierige Post-Brexit-Gespräche

Der Streit über das britische Binnenmarktgesetz erschwert die Verhandlungen über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Denn obwohl das Vereinigte Königreich seit Ende Januar nicht mehr EU-Mitglied ist, bleibt das Land bis Ende des Jahres im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Danach drohen ohne ein Handelsabkommen Zölle und andere Beschränkungen. Unterhändler beider Seiten haben sich zur mittlerweile neunten Verhandlungsrunde getroffen – bisher ohne greifbaren Erfolg.

Die EU besteht auf gleichen Bedingungen im Wettbewerb: Großbritannien soll nicht EU-Standards zu Arbeitnehmerrechten oder Umweltschutz unterlaufen oder staatliches Geld in Unternehmen pumpen dürfen. Aus London heißt es: Keine Kompromisse, wenn es um Kontrolle über die eigenen Gesetze geht. Brüssel verlangt außerdem, dass Fischer aus der EU Zugang zu britischen Gewässern behalten. Das lehnt London ab.