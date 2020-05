27.05.2020, 13:40 Uhr

EU-Kommission: 750 Milliarden für Wiederaufbaufonds

Die EU-Kommission will 750 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen Stabilisierung nach der Corona-Krise aufwenden. Dafür sollen im Namen der EU Anleihen aufgenommen werden. Am Nachmittag will Kommissionspräsidentin von der Leyen den Plan präsentieren.