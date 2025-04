Eine Person läuft am Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der Europäischen Kommission, in Brüssel vorbei.

Eine Person läuft am Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der Europäischen Kommission, in Brüssel vorbei.

23.04.2025, 11:54 Uhr Audiobeitrag

> EU-Kommission: 700 Millionen Strafe gegen Apple und Meta

EU-Kommission: 700 Millionen Strafe gegen Apple und Meta

Die EU hat erstmals Strafen nach dem Gesetz für digitale Märkte gegen US-Digitalkonzerne verhängt. Die EU-Kommission kündigte Geldstrafen gegen Apple in Höhe von 500 Millionen Euro und gegen Meta in Höhe von 200 Millionen Euro an.

Von BR24 Redaktion