EU-Kommissare: Weber sieht bei drei Kandidaten Klärungsbedarf

EVP-Fraktionschef Weber hat sich sehr zufrieden über die Besetzung der neuen EU-Kommission gezeigt. Kritisch sieht er aber die Nominierten aus Polen, Rumänien und Ungarn.

Bei drei Kandidaten Fragen zur Rechtsstaatlichkeit

"Bei uns gibt es keine Vorverurteilung von Kandidaten, allerdings gibt es einige, wo wir Fragen stellen werden. Ich nenne Polen, den ungarischen Kollegen und die rumänische Kollegin", sagte der CSU-Politiker im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Diese Kandidaten kämen aus Ländern, wo es Fragen zur Rechtsstaatlichkeit gebe. "Diese Fragen werden die Kollegen dann zu beantworten haben."

Weber lobt gleiche Verteilung von Männern und Frauen

Davon abgesehen begrüßte Weber die Zusammenstellung der neuen EU-Kommission von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Was mich am meisten freut: Wir haben Gleichberechtigung von Mann und Frau, zumindest annähernd." Das sei ein großer Schritt nach vorne und ein Zeichen von Modernität und Aufbruch, sagte Weber.

Der EVP-Fraktionschef lobte außerdem die Balance der EU-Kommission, sowohl in geographischer Hinsicht als auch in Bezug auf politische Parteien.

"Nicht mit dem Finger auf andere zeigen"

Die Nominierung des Italieners Paolo Gentiloni als EU-Wirtschaftskommissar begrüßt Weber ausdrücklich. Dieser habe als italienischer Premierminister einen guten Job gemacht und sei überzeugter Europäer. Weber sagte dem BR: "Dass ein italienischer Kommissar seiner neuen Regierung in Rom reinen Wein einschenkt, was europäisch möglich ist und was nicht, kann auch ein Vorteil sein."

Mit Blick auf die künftige Arbeit gab Weber als Marschroute vor: "Einbinden, einbinden, einbinden. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, das ist der richtige Weg."

Die neue Kommission im Überblick

Präsidentin

DEUTSCHLAND: Ursula von der Leyen

Geschäftsführende Vizepräsidenten

DÄNEMARK: Margrethe Vestager (Wettbewerb und Digitales)

LETTLAND: Valdis Dombrovskis (Wirtschaft, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion)

NIEDERLANDE: Frans Timmermans (Klimapolitik)

Weitere Vizepräsidenten

GRIECHENLAND: Margaritis Schinas (Schutz dessen, "was Europa ausmacht")

KROATIEN: Dubravka Suica (Demokratie und Demografie)

SLOWAKEI: Maros Sefcovic (interinstitutionelle Beziehungen)

SPANIEN: Josep Borrell (EU-Außenbeauftrager)

TSCHECHIEN: Vera Jourova (Werte und Transparenz)

Einfache Kommissare

BELGIEN: Didier Reynders (Justiz und Rechtsstaatlichkeit)

BULGARIEN: Mariya Gabriel (Innovation und Jugend)

ESTLAND: Kadri Simson (Energie)

FINNLAND: Jutta Urpilainen (internationale Partnerschaften)

FRANKREICH: Sylvie Goulard (Industriepolitik, Binnenmarkt und Verteidigungsindustrie)

IRLAND: Phil Hogan (Handel)

ITALIEN: Paolo Gentiloni (Wirtschaft)

LITAUEN: Virginijus Sinkevicius (Umwelt)

LUXEMBURG: Nicolas Schmit (Beschäftigung)

MALTA: Helena Dalli (Bürgerrechte und Gleichstellung)

ÖSTERREICH: Johannes Hahn (EU-Haushalt und Verwaltung)

POLEN: Janusz Wojciechoski (Landwirtschaft)

PORTUGAL: Elisa Ferreira (Kohäsion und Reformen)

RUMÄNIEN: Rovana Plumb (Verkehr)

SLOWENIEN: Janez Lenarcic (Krisenmanagement)

SCHWEDEN: Ylva Johansson (Inneres)

UNGARN: Laszlo Trocsanyi (Erweiterung)

ZYPERN: Stella Kyriakidou (Gesundheit)