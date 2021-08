EU hilft Türkei im Kampf gegen Brände - Solidarität im Netz

Die Hitzewelle in mehreren Mittelmehrländern hält an. In den von Bränden betroffenen Provinzen Antalya und Mugla wird in den kommenden Tagen mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius gerechnet.

Wind erschwert Löscharbeiten

Medienberichten zufolge starben dort bislang zehn Menschen infolge der Brände. Besonders angespannt ist die Lage an der türkischen Mittelmeerküste, starke Winde erschweren dort die Löscharbeiten. So werden in der Ferienregion Bodrum Winde von bis zu 30 Kilometer pro Stunde erwartet. Der Wind behindert seit Tagen die Löscharbeiten und sorgt dafür, dass Brände sich schnell ausbreiten und schon gelöscht geglaubte Feuer wieder entflammen. Der Bürgermeister von Bodrum hatte die Einwohner am Sonntag deshalb dazu aufgerufen, Wache zu halten und wieder aufflammende kleinere Feuer mit Wasser zu löschen.

EU kündigt Hilfe an

Am Sonntag kündigte die EU Hilfe an: Zwei Löschflugzeuge aus Spanien und eines aus Kroatien sollen bei der Brandbekämpfung unterstützen. Zuletzt hatten Russland, die Ukraine, der Iran und Aserbaidschan Einsatzkräfte zur Unterstützung geschickt. Nach Angaben der türkischen Behörden sind die meisten der mehr als 100 Brände inzwischen unter Kontrolle.

#helpturkey - Solidarität im Netz

Unter dem Hashtag #helpturkey bekunden indes zahlreiche Menschen in den sozialen Medien ihre Solidarität und rufen die internationale Gemeinschaft zu Hilfe auf.