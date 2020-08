EU-Haushalt: Verhandlungen mit dem Europaparlament starten

Vier Tage und Nächte haben die 27 EU-Staats- und Regierungschefs durchverhandelt, bis am 21. Juli der Beschluss stand: Die Europäische Union gibt rund 1,8 Billionen Euro aus für ihren Haushalt der kommenden sieben Jahre und für einen Wiederaufbauplan, der angeschlagenen Mitgliedsstaaten in der Corona-Pandemie helfen soll. Aber das EU-Parlament muss dem Budget zustimmen und viele Abgeordnete verlangen Änderungen. Heute beginnen die Gespräche.

Die Ausgangslage

Nach dem Gipfelmarathon waren sich viele Beteiligte einig: EU-Ratspräsident Charles Michel, Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte nannten die Vereinbarung historisch. Das gilt mit Blick auf die Größe des Finanzpakets, das die 27 Staats- und Regierungschefs geschnürt haben: 1,074 Billionen Euro umfasst der reguläre Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027. Dazu kommt der von der EU-Kommission vorgeschlagene Corona-Wiederaufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro. Davon sollen 390 Milliarden als Zuschüsse an bedürftige Länder fließen, die nicht zurückgezahlt werden müssen; 360 Milliarden werden als Kredite ausgezahlt. Historisch ist auch der Beschluss, dafür erstmals gemeinsam Schulden aufzunehmen - die EU-Kommission soll sich Geld an den Finanzmärkten leihen und es bis 2058 abstottern. Die Mitgliedsstaaten garantieren, dass sie zur Not für die Anleihen geradestehen. Aber das Geld kann nur mit Zustimmung des EU-Parlaments fließen und da rechnete Angela Merkel schon am Morgen nach dem Gipfelbeschluss mit „sehr schwierigen Diskussionen“. Ihre Erwartung damals: „Ich hoffe, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament auch gesehen haben, dass wir um eine gute Lösung gerungen haben.“

Mehr Geld für Programme

Das EU-Parlament muss zwar nur dem Haushalt zustimmen, aber der Corona-Wiederaufbauplan ist eng mit dem Budget verknüpft. Mehrere Fraktionen im Parlament verlangen Änderungen – konkret mehr Geld für bestehende EU-Programme zur Forschung und zum Studentenaustausch und für den Klimaschutz. Nach Ansicht des CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber muss nach dem Gipfel, wo unterschiedliche Staateninteressen im Vordergrund standen, das Parlament nun die gemeinsame Zukunft in den Blick nehmen: „27 Egoismen prallen aufeinander und versuchen irgendwie, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Unsere Aufgabe heißt jetzt, ein europäisches Programm daraus zu machen, das einen europäischen Mehrwert generiert und nicht nur nationale Haushaltslöcher stopft.“ Tatsächlich soll das Geld aus dem Wiederaufbaufonds nicht nur genutzt werden, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern, sondern auch für Zukunftsaufgaben: Digitalisierung oder Klimaschutz. Für den Wiederaufbaufonds wie für den regulären Haushalt gilt: Ein Drittel der Mittel ist für Klimaschutzmaßnahmen reserviert. Dem grünen Europaabgeordneten Rasmus Andresen reicht das nicht: „Wir wollen dafür sorgen, dass auch die 70 Prozent, die nicht für Klima ausgegeben werden, nicht klimaschädlich ausgegeben werden. Das heißt, dass fossile Energie beispielsweise nicht mehr durch EU-Fördermittel bezuschusst wird.“

Neue Einnahmequellen

Andresen ist der einzige Deutsche in der sechsköpfigen Parlamentariergruppe, die ab heute Vormittag mit dem deutschen EU-Botschafter Michael Clauß verhandelt. Clauß spricht im Namen der EU-Regierungen. Diese Aufgabe ist Teil der EU-Ratspräsidentschaft, die Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 innehat. Der grüne EU-Parlamentarier Andresen tritt auch dafür ein, dass sich die EU neue Einnahmequellen erschließt, um die gigantischen Ausgaben zu stemmen. Beschlossen ist, dass vom kommenden Jahr an Einnahmen aus einer neuen Plastikabgabe in den EU-Haushalt fließen – ein Beitrag, den Staaten für nicht wiederverwertete Abfälle zahlen müssen. Andresen fordert außerdem eine Digitalsteuer für Google, Amazon, Facebook und Co, die derzeit wenig Steuern zahlten. Und einen Klimazoll für Produkte aus Staaten außerhalb der EU mit laxen Klima-Standards: „Es geht hier nicht um Steuererhöhungen für Menschen in München oder Frankfurt, sondern um große Unternehmen, die sich jetzt gerade ihrer Steuerpflicht entziehen.“

Großes Thema Rechtsstaatlichkeit

Der EU-Gipfel hat Mitte Juli beschlossen, die Auszahlung von EU-Geldern zu kürzen, wenn Regierungen gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstoßen, also die Unabhängigkeit der Justiz oder die Medienfreiheit einschränken. Aber der Gipfelkompromiss ist dem EU-Parlament zu vage. Tatsächlich lesen die Regierungen Polens und Ungarns daraus, dass es auch künftig keinen Zusammenhang zwischen Zahlungen und Rechtsstaatlichkeit gibt. Der CSU-Europaabgeordnete Ferber nennt das „ein ganz großes Thema“ für das EU-Parlament: „Insofern wünsche ich mir schon, dass wir hier eine klare Kante zeigen und die Mitgliedsstaaten wirklich zwingen, den Rechtsstaatsmechanismus zu einer Selbstverständlichkeit zu machen.“ Die Fraktionschefs von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen haben gestern in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Nachbesserungen verlangt. Ohne Änderungen in diesem Bereich keine Fortschritte beim Haushalt, erklärten die vier Fraktionen.