EU-Gipfel: Verteidigung und drohende US-Zölle im Fokus

"Europa ist stark": Diese Botschaft verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz am Vormittag in Brüssel. Gemeinsam mit den 27 Staats- und Regierungschefs der EU berät er dort derzeit über Sicherheit und Verteidigung der Gemeinschaft.

Ausgaben für Rüstung dürften steigen – nur, um wie viel?

Dafür brauche es mehr Geld, aber auch mehr Tempo bei der Aufrüstung, so die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. "Ich bin nicht dafür, Verbündete zu bekämpfen", erklärte sie in Anspielung auf den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte gedroht, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, das ein Teil von Dänemark ist. Grönland sei nicht zu verkaufen, betonte Frederiksen in Brüssel.

EU-Ratspräsident António Costa sagte, die Europäer müssten "mehr Verantwortung für ihre eigene Verteidigung" übernehmen. Er erwarte dazu eine "strategische Diskussion". Costa will bei dem Gipfel über eine stärkere Rüstungs-Zusammenarbeit sprechen sowie über die Finanzierung und Partnerschaften mit Drittländern wie Großbritannien.

Pistorius verlangt deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben

In seinem Einladungsschreiben hatte Ratspräsident Costa betont, die Europäer müssten "ein stärkerer transatlantischer Partner auch im Nato-Kontext" werden. Nötig seien zudem "erhebliche zusätzliche Investitionen in die Verteidigung", betonte der frühere portugiesische Regierungschef. Trump drängt die europäischen Nato-Partner, deutlich stärker in ihre eigene Verteidigung zu investieren.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte dazu im ZDF, es müsse "deutlich mehr werden" als die Nato-Quote von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Trump verlangt fünf Prozent, die USA sind mit zuletzt rund 3,4 Prozent nach Nato-Angaben aber selbst noch weit davon entfernt.

Als Gipfel-Gäste werden Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie der britische Premierminister Keir Starmer erwartet. Mit Rutte wollen die Staats- und Regierungschef am Mittag zu einem Arbeitsessen zusammenkommen, mit Starmer am Abend. Dabei dürften auch die künftigen Militärhilfen für die Ukraine zur Sprache kommen. Danach will Costa vor die Presse treten.

Drohende US-Zölle: Scholz droht mit Gegenmaßnahmen

Zweites großes Thema unter den Staatschefs der EU sind die von Trump angedrohten Strafzölle auf EU-Produkte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) droht bereits mit Gegenmaßnahmen. Die Europäische Union sei ein starker Wirtschaftsraum und könne "auf Zollpolitiken mit Zollpolitiken reagieren", sagte Scholz in Brüssel. "Das müssen und werden wir dann auch tun", betonte er. Erstes Ziel sei aber eine Verständigung mit Trump.

Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: Wenn die EU "bei Handelsthemen angegriffen würde, müsste sich Europa als selbstbewusste Macht Respekt verschaffen und daher reagieren", sagte er. Polens Regierungschef Donald Tusk sagte, die EU müsse "alles tun, um diese völlig überflüssigen und dummen Tarifhürden oder Handelskriege zu vermeiden".

Trump hatte am Samstag per Dekret Zölle in Höhe von 25 Prozent für Produkte aus Kanada und Mexiko beschlossen und den Europäern erneut mit ähnlichen Maßnahmen gedroht. Diese könnten Deutschland und insbesondere der Autoindustrie stark schaden.