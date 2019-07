EU-Gipfel vertagt: Keine Einigung auf Kommissionschef

Trotz 20-stündiger Verhandlungen hat das Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs keine Einigung über ein Personalpaket für die EU-Spitzenposten erbracht. Ratspräsident Donald Tusk vertagte das Treffen schließlich auf Dienstag.

"Kompliziert, aber hoffentlich machbar"

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine Chance, dass sich die Europäische Union dann noch auf eine neue Führung einigen könnte. Es sei kompliziert, aber hoffentlich doch machbar, sagte die CDU-Politikerin nach der Vertagung des EU-Sondergipfels.

Noch steht nach ihren Worten aber keine Mehrheit für den Niederländer Frans Timmermans als Chef der EU-Kommission. Auch andere Personalvorschläge hätten noch keine ausreichende Mehrheit. Deshalb sei im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs nicht abgestimmt worden.

Annäherung - aber ohne Ergebnis

Merkel und ihre EU-Kollegen hatten während der ganzen Nacht über die künftige Führung der Europäischen Union verhandelt, Ratspräsident Donald Tusk führte "Beichtstuhlgespräche" mit den einzelnen Regierungschefs, um einer Lösung näherzukommen.

Zuletzt hatte es nach einer Annäherung ausgesehen. Der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans wurde weiter als Favorit für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten gehandelt, wie Diplomaten in Brüssel sagten. CSU-Vize Manfred Weber sollte demnach EU-Parlamentspräsident werden.

Immer neue Optionen im Personen-Poker

Doch gab es offenbar Schwierigkeiten, alle Spitzenämter im Einvernehmen zu besetzen. Beim Gipfel wurden die bulgarische Weltbank-Vertreterin und frühere EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa für das Amt der EU-Ratspräsidentin sowie der belgische Regierungschef Charles Michel für den Posten des EU-Außenbeauftragten genannt. Die Suche nach einem neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) stand offenbar nicht im Fokus.

Das erwartet zähe Ringen

Dass es ein zähes Ringen werden würde, hatten die meisten vor dem Gipfeltreffen schon geahnt. Auch die Kanzlerin, die Sonntagnachmittag direkt vom G20-Treffen in Japan zum EU-Sondergipfel nach Brüssel geeilt war:

"Wie sich die Dinge darstellen, werden das keine sehr einfachen Beratungen." Angela Merkel (CDU), deutsche Bundeskanzlerin

Kompromissmodell als Japan-Mitbringsel

Mit leeren Händen war Angela Merkel nicht in die EU-Hauptstadt gekommen: Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron sowie den Regierungschefs Spaniens und der Niederlande hatte sie am Rande der G20-Tagung in Japan bereits einen vielversprechenden Kompromissvorschlag ausgehandelt, den Ratspräsident Donald Tusk dann präsentierte.

Auf diesem Personaltableau war Frans Timmermans als neuer EU-Kommissionschef vorgesehen, obwohl seine Sozialdemokraten bei den Wahlen nur zweitstärkste Kraft geworden sind. Sein Rivale, der Niederbayer Manfred Weber, sollte Präsident des EU-Parlaments werden. Möglicherweise für zwei Amtszeiten. Die Liberalen würden mit der Ratspräsidentschaft bedacht.

Widerstand gegen den "Sushi-Deal"

Der Widerstand gegen den von Teilnehmern spöttisch "Sushi-Deal" getauften Plan, der offenbar nicht ausreichend abgestimmt war, trat aber sehr rasch zutage. So beharrte Parlamentspräsident Tajani, im Namen vieler EVP-Kollegen, darauf, dass deren Spitzenkandidat Weber, als Vertreter der größten Fraktion, nach wie vor Anspruch auf den Brüsseler Top-Job habe. Heftige Kritik kam aber auch aus den Reihen der konservativen Regierungschefs im Rat, vornehmlich von der osteuropäischen Visegrad-Gruppe. So empörte sich der Ungar Viktor Orban wörtlich über eine "Demütigung". Auch Polens Premier Morawiecki betonte, Timmermans sei "kein Kompromisskandidat". Er spalte die EU und verstehe das postkommunistische Europa nicht.