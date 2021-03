EU-Gipfel: Stundenlanger Streit über die Quadratur des Kreises

Exportkontrollen mit Augenmaß

EU-Kommissionschefin von der Leyen legte beim Gipfel dar, dass trotz des Impfstoffmangels in der EU erhebliche Mengen in Drittstaaten ausgeführt wurden: seit Anfang Dezember 77 Millionen Dosen. Das ist aus EU-Sicht kein Problem bei Herstellern wie Biontech/Pfizer und Moderna, die ihre Lieferzusagen gegenüber Brüssel einhalten.

Der britisch-schwedische Konzern Astrazeneca allerdings ist massiv im Rückstand, er hat nach EU-Darstellung bisher nicht einmal ein Viertel der zugesagten Menge geliefert. Von der Leyen betonte nach dem Gipfel: "Unternehmen müssen ihre Verträge gegenüber der EU erfüllen, bevor sie in andere Weltregionen exportieren. Das gilt natürlich für Astrazeneca."

Von der Leyens Behörde hat deshalb vorgeschlagen, die Kontrollen für Exporte von Vakzinen ins EU-Ausland zu verschärfen und Ausfuhrsperren zu erleichtern. Aber einige EU-Regierungen befürchten, dass solche Maßnahmen die Lieferketten bei Impfstoffen gefährden könnten. Auch die Bundeskanzlerin plädiert für ein Vorgehen mit Augenmaß: "Wenn es um Großbritannien geht, wurde richtigerweise geäußert, dass wir von einer Win-Win-Situation ausgehen wollen, also politisch vernünftig agieren, weil es zum Teil etwas komplizierter ist als man auf den ersten Blick denkt."

Annäherung an die Türkei trotz Kritik

Einig ist sich die EU in der Absicht, die Spannungen mit der Türkei abbauen zu wollen – und das, obwohl es viel Kritik gab am türkischen Verbotsantrag gegen die pro-kurdische Partei HDP und an Ankaras Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Aber: "Wir glauben angesichts der durchaus vorhandenen, zum Teil auch tiefen Meinungsverschiedenheiten, dass trotzdem Sprachlosigkeit keine Antwort ist, sondern dass wir Kontakte mit der Türkei auf allen Ebenen brauchen."

Konkret bieten die EU-Staats- und Regierungschefs Ankara Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion an und Gespräche über Reiseerleichterungen – vorausgesetzt, die türkische Regierung bemüht sich weiter um Deeskalation im östlichen Mittelmeer. Dort hatte die Türkei nicht genehmigte Erdgaserkundungen durchgeführt in Gebieten, die Griechenland und Zypern für sich beanspruchen.

Dass zum Schluss des Videogipfels US-Präsident Joe Biden zugeschaltet war wertete Merkel als wichtige Geste, die bedeute, dass EU und USA wieder enger im Gespräch seien. Mit den Vereinigten Staaten gibt es nach den Worten der Bundeskanzlerin viele Gemeinsamkeiten, aber zum Beispiel in der China-Politik keine völlige Übereinstimmung.