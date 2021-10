EU-Gipfel: Ringen um Rechtsstaatlichkeit und Energiepreise

Im Europäischen Parlament in Straßburg hat Polens Premier Mateusz Morawiecki vorgestern der Europäischen Union vorgeworfen, sein Land zu erpressen und zu bedrohen. Beim Gipfel in Brüssel kann Morawiecki seinen Standpunkt den anderen Staats- und Regierungschefs jetzt direkt darlegen.

Klar ist: Die Gräben im Streit um Grundwerte innerhalb der Gemeinschaft sind noch tiefer geworden. Der Konflikt ist eskaliert nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vom 7. Oktober, wonach Artikel der EU-Verträge unvereinbar sind mit der Verfassung des Landes. Regierungschef Morawiecki selbst hatte diese Gerichtsentscheidung im März eingefordert vom Verfassungstribunal in Warschau, das mehrheitlich mit regierungsnahen Mitgliedern besetzt ist.

Im Europäischen Parlament machte der Premier am Dienstag deutlich, wie er das Urteil auslegt: Polnisches Verfassungsrecht stehe über EU-Recht, der Europäische Gerichtshof sei nur zuständig in Bereichen, in denen die Mitgliedsstaaten Kompetenzen an die EU übertragen haben. Die EU-Kommission und viele Mitgliedsstaaten sehen darin einen neuartigen Angriff auf die Grundwerte der Europäischen Union, konkret auf die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz.

Dialog oder harter Kurs?

EU-Ratspräsident Charles Michel wollte die Diskussion darüber auf dem Gipfel eigentlich klein halten. In seinem Einladungsschreiben wird Polen nicht einmal erwähnt, da heißt es nur, man werde "jüngste Entwicklungen in Verbindung mit der Rechtsstaatlichkeit" behandeln.

Die Staats- und Regierungschefs sind sich uneins darüber, wie sie mit der polnischen Regierung umgehen sollen. Die Bundesregierung setzt trotz der Provokationen aus Warschau weiter auf Dialog. Dahinter steht die Befürchtung, dass Polen EU-Vorhaben in der Außen- und Klimapolitik blockieren könnte.

Auch andere EU-Regierungen wollen die Debatte auf dem Gipfel nicht ausufern lassen. Ihnen ist noch das Treffen im Juni in Erinnerung, als der erbitterte Streit mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban über Minderheitenrechte den ganzen Gipfel überschattete. Dagegen fordert der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte einen harten Kurs gegen Rechtsstaatsverstöße. Ähnlich sehen es Österreich, Belgien und Luxemburg.

Hilfen liegen auf Eis

Die EU-Kommission könnte gegen Polen ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg bringen. Allerdings haben bisherige Verfahren Warschau nicht beeindruckt. Brüssel verfügt seit Jahresanfang außerdem über einen Mechanismus, um EU-Gelder zu kürzen, falls die Mittelvergabe durch Rechtsstaatsverstöße bedroht ist. Den will die Kommission allerdings erst einsetzen, nachdem der Europäische Gerichtshof über Klagen entschieden hat, die Polen und Ungarn dagegen eingereicht haben.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat aber deutlich gemacht, dass ihre Behörde Corona-Hilfen erst auszahlen wird, wenn Warschau die Unabhängigkeit der Justiz wiederherstellt. Polen erwartet allein 24 Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem Wiederaufbau-Fonds.

Gemeinsam gegen den Energiepreisschock?

Auch beim zweiten großen Gipfelthema ist keine Einigung zu erwarten: Die Staats- und Regierungschefs diskutieren über mögliche gemeinsame Antworten auf die steigenden Energiepreise. Dass vor allem ärmeren Haushalten und kleineren Unternehmen in der EU schnell geholfen werden soll – darüber besteht Einigkeit. Die EU-Kommission hat dazu vor einer guten Woche einen Werkzeugkasten vorgelegt. Er lässt den Mitgliedsstaaten weitgehend freie Hand, um direkte, zeitlich befristete Beihilfen zu gewähren oder Steuern und Abgaben zu senken.

Einige Länder – allen voran Frankreich und Spanien - fordern darüber hinaus weitergehende Maßnahmen: gemeinsame Gasvorräte anlegen, zusammen Erdgas einkaufen, den Strom- vom Gaspreis entkoppeln. Dafür gibt es aber keine Mehrheit. Die Bundesregierung hält sich zurück. Auch andere Mitgliedsstaaten halten die hohen Energiepreise für eine vorübergehende Erscheinung. Angesichts des Preisschocks die geplanten Klimamaßnahmen zurückzudrehen, wie es Polen verlangt, ist für die meisten EU-Regierungen nicht akzeptabel.

Angela Merkels wahrscheinlich letzter EU-Gipfel als Bundeskanzlerin dürfte ähnlich verlaufen wie ihr erster im Dezember 2005: mit kontroversen Debatten über schwierige Themen. EU-Ratspräsident Michel will Merkels Abschied von Europa nach 16 Jahren Kanzlerschaft mit einer kleinen Feier am Rande des Gipfels würdigen.