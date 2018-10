EU-Gipfel: Operation "Stoppt den Chaos-Brexit" läuft

Gerade mal dreieinhalb Stunden dauerte das Brexit-Dinner der EU-Staats- und Regierungschefs. Ganze 15 Minuten gewährte man Premierministerin Theresa May zu Beginn, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Wirklich Neues, wie es Gipfelorganisator Tusk eingangs so dringlich gefordert hatte, war vom Gast aus London nicht zu hören. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz formulierte es höflich. Von Mays Äußerungen sei vieles bekannt. Positiv sei, dass May den gemeinsamen Willen bekräftigt habe.

Rückkehr zu Schlagbäumen und Zollkontrollen

Wie diese "gemeinsame Lösung" aussehen könnte, scheint am Tag danach freilich unklarer denn je. Denn die entscheidende Hürde auf dem Weg zu einer Einigung ist noch immer nicht abgeräumt: Wenn Großbritannien die EU Ende März nächsten Jahres verlässt, droht eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und der britischen Ulster-Provinz. Die Rückkehr von Schlagbäumen und Zollkontrollen auf der grünen Insel wollen beide Seiten zwar mit Rücksicht auf den vor zwanzig Jahren geschlossenen Karfreitags-Frieden vermeiden. Doch das erweist sich mehr und mehr als "Quadratur des Kreises", gesteht inzwischen auch die Kanzlerin.

Angela Merkel trat nach dem enttäuschenden Treffen nicht mehr vor die Mikrofone. Anders als ihr stets gutgelaunter und auskunftsfreudiger Luxemburger Kollege, Xavier Bettel. Der wies unmissverständlich auf den gestiegenen Zeitdruck hin, unter dem die Brexit-Verhandlungen nun stehen. Bis allerspätestens Dezember, sprich zum nächsten Gipfel, warnt EU-Chefverhandler Michel Barnier, muss das Austrittsabkommen unterschriftsreif sein, sonst können es EU-Parlament und britisches Unterhaus nicht mehr rechtzeitig ratifizieren. Am 29. März, so Barnier sei das Spiel vorbei.

Im Prinzip alles beim Alten

Auch wenn Bettel und seine Kollegen eher die zaudernden Briten unter Zugzwang sehen, ein ungeordneter Austritt, ohne Vertrag, wäre auch für die EU äußerst schmerzhaft. Und so läuft die Operation „Stoppt den Chaos-Brexit!“ spätestens jetzt auf Hochtouren. Der Plan: man bietet London nach dem 29. März eine längere Übergangsperiode an, in der im Prinzip alles beim Alten bleibt. Ganz Großbritannien bliebe so bis Ende 2021, also ein Jahr länger als bisher angedacht, in Binnenmarkt und Zollunion. Grenzkontrollen wären weiterhin nicht nötig. Und man hätte ein Jahr mehr Zeit, das künftige Verhältnis zu regeln, einschließlich des verzwickten Nordirland-Problems.

Dass Premierministerin May den Vorschlag nicht grundsätzlich verwarf, wertet man in Brüssel schon als Hoffnungsschimmer:

"Es gibt die Idee, die Möglichkeit zu schaffen, die Übergangsperiode um einige Monate zu verlängern. Und es wären nur einige Monate. Aber der Punkt ist, dass wir nicht erwarten, dass das nötig wird. Denn wir arbeiten daran, dass die künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft bis Ende Dezember 2020 steht." Theresa May

Zollgrenze notfalls in der irischen See

Für die Brüsseler Unterhändler und ihre britischen Kollegen liegt die Kunst nun darin, den sogenannten "Backstop", die Auffanglösung für Nordirland, und die Erklärung zum künftigen Verhältnis so zu formulieren, dass auch die Brexit-Hardliner im Vereinigten Königreich damit leben können. Das Adjektiv "vorläufig" dürfte hierbei eine wichtige Rolle spielen. Immerhin ist Theresa May, nach Angaben von EU-Diplomaten, von ihrer Forderung abgerückt, die Klausel zu befristen, nach der die Zollgrenze notfalls in die irische See verlagert würde.

EU-Chefverhandler Michel Barnier erhielt vom Gipfel den Auftrag, die Gespräche mit den Briten wieder aufzunehmen. Parallel dazu werden die Vorbereitungen für den Fall eines Scheiterns beschleunigt. Ein mögliches Sondertreffen Mitte November, bei dem ein Abkommen besiegelt werden könnte, soll es aber nur geben, wenn es in den nächsten Wochen vorangeht. Barnier betont: "Wir werden ruhig und geduldig weiterarbeiten."