EU-Gipfel: Merkel und Macron nehmen May in die Mangel

Die Rollen sind dabei klar verteilt: Die gute Polizistin, das ist die deutsche Kanzlerin, die alle mahnt, das hier heute sei ein Ereignis von historischer Stunde:

" ... und deshalb müssen wir auch behutsam vorgehen. Wir müssen bis zuletzt alles daran setzen, dass es einen geregelten Austritts Großbritanniens aus der EU geben kann." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel gibt sich entgegenkommend

"Kommissarin" Merkel hat dabei einen "Assistenten" an ihrer Seite, mit dem wohl die allerwenigsten vorher gerechnet hatten, den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Schließlich gilt doch das Verhältnis zwischen beiden nicht unbedingt als spannungsfrei. Doch hier nun, mit Blick auf die Briten, liegt Berlin deutlich näher an Warschau als an Paris. Polens Premier Morawiecki mahnt also, ganz wie die Kanzlerin:

"Es bringt nichts, die Lage zu verschlimmern, die ‚Temperatur‘ noch einmal zu erhöhen. Damit verringern wir nur die Wahrscheinlichkeit, dass das Londoner Parlament einen Weg findet, der für die Abgeordneten akzeptabel ist." Mateusz Morawiecki, Premierminister Polen

Kaum hat Morawiecki diese Worte gesprochen, kommt auch schon der luxemburgische Premier Xavier Bettel um die Ecke gebogen. Bettel ist bester Laune, macht Scherze und versucht, das ganze Trübsal ein wenig aufzulockern. Auch Bettel betont, wie alle anderen, eine Verlängerung bis zur Europawahl, bis einschließlich 22. Mai, sei im Grunde nicht so schwer über die Bühne zu bekommen. Allerdings liege das Problem eindeutig in London:

"Wir wissen im Moment vor allem, was nicht geht, anstatt dass wir wissen, was funktioniert. Mich erinnert das hier manchmal an das Drama ‚Warten auf Godot‘: Wir warten und warten, aber es kommt keiner." Xavier Bettel, Premierminister Luxemburg

Macron dagegen droht

Ganz anders Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dem ist alles andere als nach Lachen zu Mute. Seine Rolle: Weiteren Druck aufbauen - und deshalb wechselt der stolze Franzose absichtlich ins Englische, um den Briten ganz klar zu machen:

"Wir respektieren die Entscheidung des britischen Volkes, aber wir müssen auch ganz deutlich sagen: Es kann nur eine kurze Verlängerung des Austrittes geben, wenn das Unterhaus vorher dem Vertrag zugestimmt hat, den wir zwei Jahre lang ausgehandelt haben. Gibt es ein Nein, oder wird in London nächste Woche gar nicht abgestimmt, dann muss jedem klar sein: Es gibt einen ungeregelten Brexit." Emmanuel Macron, französischer Präsident

Eine Argumentation, der am Ende sogar die britische Premierministerin folgt. Wieder einmal ohne übertriebene Regungen baut sich Theresa May vor den Kameras auf und wiederholt, rhetorisch variiert, im Grunde immer nur einen Satz: "Das Unterhaus muss endlich dem Volk liefern, was es bestellt hat, nämlich den Austritt aus der EU."

Ohne Zustimmung zum Vertrag kommt der nächste Gipfel

Sollte die Rechnung allerdings nicht aufgehen, das Unterhaus in der kommenden Woche "Nein" sagen oder gar nicht erst abstimmen, dann steht der weitere Fahrplan auch schon fest: Dann wird es nächste Woche wohl einen weiteren Gipfel hier in Brüssel geben, nur Stunden vor dem britischen Austritt. Einziges Thema dann: Krisenmanagement, Krisenmanagement, Krisenmanagement.