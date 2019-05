EU-Gipfel: Machtgerangel um Juncker-Nachfolge

Das wird beim EU-Sondergipfel heute Abend eine wichtige Rolle spielen: Sozialdemokraten und Konservative sind die Verlierer der Verlierer der Europawahl, auch wenn die konservative EVP mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber die stärkste Kraft im EU-Parlament bleibt. Und die Sozialisten mit ihrem niederländischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans als Bewerber um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten werden weiterhin die zweitgrößte Fraktion stellen.

EU-Kommission: Liberale Margrete Vestager will Juncker nachfolgen

Gewinner dieser Europawahl sind die Liberalen und die Grünen. Und da die Liberalen nach deutlichen Zugewinnen die drittgrößte Fraktion im EU-Parlament stellen, erhebt die liberale Dänin Margrete Vestager Anspruch auf die Juncker-Nachfolge.

"Das fällt einem nicht in den Schoß. Wenn du etwas willst, muss du schon danach fragen. Und schlimmstenfalls kassierst du ein Nein", lautet das selbstbewusst-gelassene Motto Vestagers, die als EU-Wettbewerbskommissarin zu den profiliertesten Gesichtern des Juncker-Teams gehört. Bereits durch die Teilnahme an einer TV-Diskussionsrunde mit den Spitzenkandidaten in Brüssel signalisierte Vestager, das sie Nachfolgerin von Juncker werden will und sich um das Amt bewirbt.

Vestager: "Frau als EU-Kommissionspräsidentin überfällig"

Kurz vor der Europawahl twitterte die Liberale, wenn es um das zukünftige Führungspersonal der EU gehe, sollten Frauen und Männer gleichermaßen repräsentiert sein. Und da Frauen in der Juncker-Kommission deutlich unterrepräsentiert sind - nur 8 von 28 Kommissaren sind weiblich - hält Vestager eine Frau an der Spitze für überfällig und für das richtige Signal. "Möglich, dass es so kommt", betonte Vestager bereits vor der Europawahl.

Juncker-Nachfolge: Merkel müsste Weber gegen Macron durchsetzen

Auch Angela Merkel hält im Prinzip eine Frau an der Spitze der EU-Kommission für überfällig und Margrete Vestager für eine kluge und kompetente Kandidatin. Auch wenn die Kanzlerin von dem Anti-Fusions-Kurs der Wettbewerbskommissarin im Fall von Siemens-Alstom und Thyssen-Krupp und Tata Steal nicht überzeugt ist.

Vor allem aber ist Merkel aber zur Zeit noch an ihr offizielles politisches Treuebekenntnis zu ihrem EVP-Parteifreund Manfred Weber von der CSU gebunden. Merkel könnte angesichts ihrer immer noch beachtlichen Machtfülle auf der Brüsseler Bühne nur schwer erklären, warum sie sich gegen Macron durchsetzen kann, wenn es beim Brexit um mehr Bedenkzeit für die Briten geht - aber klein beigibt, wenn der französische Präsident "Nein" zu Manfred Weber sagt.

Europaparlament will nur Spitzenkandidaten wählen

Emmanuel Macron will am Dienstagabend in Brüssel darauf beharren, dass laut Europäischem Recht die Staats-und Regierungschefs das Vorschlagsrecht für den Posten des Kommissionspräsidenten haben. Und von einem Spitzenkandidaten in den EU-Verträgen nirgends die Rede ist.

Allerdings machte das Europaparlament am Dienstagvormittag eine selbstbewusste Kampfansage in Richtung Macron und generell in Richtung der EU-Staats- und Regierungschefs: Die Fraktionsvorsitzenden einer Mehrheit der Abgeordneten einigten sich darauf, ausschließlich einen der Europawahl-Spitzenkandidaten zum Chef der EU-Kommission zu wählen.