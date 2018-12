EU-Gipfel: Karge Bescherung für May und Macron

Angesichts vieler noch ungelöster Fragen, wie dem italienischen Haushaltsstreit, und angesichts des spürbar erlahmenden Reformeifers in Berlin und Paris mag es einigen Teilnehmern sogar ganz Recht gewesen sein, dass Theresa May mit ihren Brexit-Sorgen auch dieses letzte Treffen des Jahres über weite Strecken bestimmte, und die mageren Ergebnisse auf anderen Feldern in den Hintergrund rückten.

May hoffte auf Brexit-Zusagen

"Schwabbelig", wie Luxemburgs Premier Xavier Bettel sich ausdrückte, kann man getrost das nennen, was die 27 Staats- und Regierungschefs ihrer zunehmend verbittert wirkenden Kollegin aus Großbritannien mit auf den Heimweg gaben. Die zuhause in London massiv unter Beschuss stehende Premierministerin hatte in Brüssel auf weitere "rechtlich bindende Zusagen" gehofft, um ihren Gegnern im Unterhaus das umstrittene Austrittsabkommen mit der EU etwas schmackhafter zu machen. Spätestens am 21. Januar will May das Parlament abstimmen lassen.

Besonders der erwähnte "Backstop", die Auffanglösung für Nordirland, ist für eingefleischte Brexiteers schwer verdaulich. Die Notfallklausel, die Schlagbäume und Zollkontrollen an der inner-irischen Grenze im Interesse des Karfreitagsfriedens verhindern soll, halten sie für einen Trick, um das Vereinigte Königreich auf unbestimmte Zeit an die EU zu ketten. Das aber sei nicht beabsichtigt, beschwichtigte Kanzlerin Angela Merkel.

Handelsabkommen zwischen EU und Großbritannien

Die Basis einer solchen Beziehung, ein umfangreiches und für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen, will die EU so zügig wie möglich nach dem Austritt gemeinsam mit den Briten legen, so die Botschaft, die der Rat in fünf schmalen Absätzen auf einer knappen DIN-A4-Seite zusammengefasst hat. Je früher man hier zu einem Ergebnis komme, desto wahrscheinlicher sei, dass der Backstop gar nicht gebraucht werde. Dass das vage Versprechen in Westminster Eindruck macht, darf bezweifelt werden.

Brexit-Nachverhandlungen ausgeschlossen

Ein fixes Zieldatum oder ein einseitiges Kündigungsrecht, wie es May vorschwebt, verweigerten die 27, wie erwartet. Auch schließen sie Nachverhandlungen zum Trennungsvertrag in ihrem Papier ausdrücklich aus.

Nach 17 Monaten qualvollen Brexit-Marathons und einer schwierigen Einigung Ende November klang Kommissionschef Jean-Claude Juncker in diesem Punkt gar nicht weihnachtlich. Auch auf ein No-Deal-Szenario, betonte der Luxemburger, werde man sich nun intensiv vorbereiten.

"Unsere britischen Freunde müssen sagen, was sie wollen, statt uns darum zu bitten. Diese Debatte ist reichlich nebulös und unpräzise. Und ich wünschte, es gäbe hier endlich Klarheit." Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionschef

Klarheit vermisste so mancher freilich auch im Hinblick auf die seit langem für Dezember angekündigten Reformbeschlüsse. Seit dem Wahlsieg von Emmanuel Macron im Mai 2017 hatten überzeugte Europäer wieder Hoffnung auf mutige Weichenstellungen geschöpft, die die Union trotz Brexit stärken und die man bei den bevorstehenden Europawahlen als Erfolg verkaufen kann.

Sicherungsnetz für Rettungssschirm vereinbart

Aber weder in der gemeinsamen Asylpolitik noch beim Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion gab es am Ende mehr als Trippelschritte. So vereinbarten die Mitgliedsstaaten ein rund 60 Milliarden Euro schweres Sicherungsnetz innerhalb des Rettungsschirm ESM, das künftig die Abwicklung von Pleitebanken erleichtern soll.

Macron machte gute Miene zum bösen Spiel

Die geplante Einführung eines eigenen Investitions-Haushalts für die Euroländer, zuletzt bereits deutlich abgeschwächt, wurde auf Druck der Niederlande und Österreichs auf den kommenden Sommer vertagt. Der Initiator, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, derzeit wegen der Gelbwesten-Proteste ebenfalls innenpolitisch unter Druck, machte trotzdem gute Miene zum bösen Spiel:

"Ich sehe diesen Europäischen Rat als einen Rat der Ergebnisse. Wir machen echten Fortschritt im Bereich Banken, Finanzen und beim Eurozonen-Budget. Mit einer Eurozone, die geeinter ist, und einem klaren Auftrag an unsere Wirtschafts- und Finanzminister." Emmanuel Macron, französischer Präsident

Der kommende Ratspräsident, Rumäniens Staatschef Klaus Johannis, der im Mai in Sibiu/Hermannstadt einen großen Reformgipfel ausrichten soll, lobte zum Abschluss immerhin die "ausgedehnte Debatte" und zeigte sich zuversichtlich, dass im nächsten Jahr Fortschritte bei zentralen Streitthemen, wie der Flüchtlingsverteilung oder dem mehrjährigen Finanzrahmen der EU möglich seien.

Dass man sich wegen des Brexit-Dramas womöglich schon im Januar in Brüssel wiedertrifft, wie einige seiner Kollegen mutmaßten, erwartet der Rumäne aber nicht.