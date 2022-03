EU-Gipfel in Frankreich: Weichenstellung in Versailles

Besorgte Beratungen vor prächtiger historischer Kulisse: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine 26 Kolleginnen und Kollegen ins Schloss Versailles bei Paris eingeladen. Über Jahrhunderte residierten dort die Könige des Landes, vor gut hundert Jahren wurde dort eine Friedensordnung für Europa besiegelt. Jetzt beraten die Staats- und Regierungschefs über den Krieg in Europa und die Folgen. Sie werden ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekräftigen, aber Kiew will mehr – nämlich die Aussicht auf ein schnelles Beitrittsverfahren zur EU.

Mehr Solidarität mit der Ukraine, aber kein Eilverfahren

Osteuropäische und baltische EU-Mitgliedsstaaten stehen dem offen gegenüber. Andere – allen voran Dänemark und die Niederlande – bremsen. Ein EU-Diplomat plädiert dafür, am bewährten Prozedere festzuhalten: "Seien wir ehrlich, die Ukraine ist noch nicht soweit", sagt er und verweist auf Kandidaten des Westbalkan, die seit Jahren auf konkrete Beitrittsperspektiven warten. Außerdem könnte die Erweiterungsdebatte die Aufnahme möglicher Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau erschweren.

Ein EU-Diplomat verweist zwar darauf, dass die EU-Mitgliedsstaaten nur eine Woche brauchten, um bei der Kommission eine erste Meinungsbildung in Sachen Ukraine anzufordern. Das dauerte in früheren Fällen Monate. Aber ein Beitritt im Eilverfahren ist nicht in Sicht.

Stattdessen könnten die Staats- und Regierungschefs beschließen, das Land enger an den Binnenmarkt und das europäische Stromnetz anzubinden, Regierungsvertreter aus Kiew zu EU-Treffen einzuladen oder Studierenden Zugang zum Erasmus-Programm zu gewähren. Gastgeber Frankreich spricht von geplanten "neuen Formen der Annäherung an die EU" auch für die Länder Georgien und Moldau.

Mehr Geld für Verteidigung der EU-Länder

Die russische Aggression hat die Gemeinschaft zusammengeschweißt. Vor Gipfelbeginn haben Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gemeinsam mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Sie bestanden nach Angaben aus Regierungskreisen darauf, dass eine Lösung zwischen der Ukraine und Russland ausgehandelt werden müsse.

Die EU-Partner stimmen sich nicht nur in der Krisendiplomatie ab: Die Gemeinschaft hat in atemberaubendem Tempo weitreichende Sanktionen gegen Russland und Belarus beschlossen und eine halbe Milliarde Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung in die Ukraine freigegeben.

Der Versailles-Gipfel diskutiert über weitere Strafmaßnahmen und darüber, Schlupflöcher für Betroffene zu schließen. Gastgeber Macron kann zufrieden sein: Der Konflikt macht augenfällig, wofür Frankreichs Präsident seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren kämpft – dass Europa wirtschaftlich und militärisch unabhängiger werden muss, um auch ohne den großen Partner USA handlungsfähig zu bleiben.

In Versailles werden die Staats- und Regierungschefs die Absicht bekräftigen, deutlich mehr Geld für ihre Verteidigung auszugeben und "festgestellte strategische Defizite" zu beseitigen, wie es in der Abschlusserklärung heißt. Außerdem wollen sie Anreize schaffen, stärker in gemeinsame Verteidigungsvorhaben zu investieren.

Finnland und Schweden, die nicht der Nato angehören, haben einen ausdrücklichen Verweis auf eine Beistandsklausel verlangt, die es auch in den EU-Verträgen gibt. Demnach helfen EU-Länder im Falle eines bewaffneten Angriffs einem Partnerstaat mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Berlin liefert: Der Bundeskanzler hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt.

Weg vom russischen Gas und Öl

Dafür muss sich Scholz in Versailles wohl bei der Energiedebatte rechtfertigen. Das Ziel ist klar: möglichst schnell weniger Gas, Öl und Kohle aus Russland importieren. Aber ein Verbot russischer Öleinfuhren nach US-Vorbild lehnt die Bundesregierung anders als einige EU-Partner ab.

Deutschland ist von russischen Energielieferungen besonders abhängig. Nach Scholz' Worten kann man Alternativen "nicht von heute auf morgen" entwickeln. Es sei deshalb "eine bewusste Entscheidung, die Aktivitäten der Wirtschaftsunternehmen im Bereich der Energieversorgung mit Russland weiterzuführen". Der EU-Gipfel wird aber konkrete Schritte beraten, um bald darauf verzichten zu können.

Die Kommission hat einen Plan vorgestellt, um bis Jahresende die Nachfrage nach russischem Gas um zwei Drittel zu senken. Derzeit kommen 45 Prozent der EU-Gasimporte von dort. Auch für Rohöl (27 Prozent) und Steinkohle (46 Prozent) ist Russland der größte Importeur in die EU. Brüssel will stärker auf andere Lieferanten setzen und schneller mehr erneuerbare Energien nutzen. Das bringt allerdings Haushalten und Firmen wenig, die jetzt unter hohen Energiepreisen leiden.

Darüber wird in Versailles eine kontroverse Debatte erwartet. Die Staats- und Regierungschefs von Griechenland, Spanien und Italien fordern, die Preise zu deckeln. Andere lehnen das ab. Schließlich sind die EU-Staaten unterschiedlich stark von Preissteigerungen betroffen und jeder entscheidet selbst, welche Energieträger er nutzt.

Noch ein Krisenfonds? Eher nicht…

Kurz vor dem Gipfel hat Frankreichs Regierung einen Testballon steigen lassen: Zeitungen berichteten über einen Plan aus Paris, für Investitionen in den Bereichen Energie und Verteidigung gemeinsam Schulden aufzunehmen – wie es die EU getan hat, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Die Reaktionen aus den Hauptstädten sind skeptisch: Diplomaten verweisen darauf, dass die Mittel aus vorhandenen Fonds noch längst nicht ausgeschöpft sind und es deshalb keinen Anlass gebe, neue aufzubauen.

Möglicherweise diskutiert der Gipfel darüber, Entscheidungen werden nicht erwartet. Einig sind sich die 27 in dem Ziel, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik Europas strategische Autonomie auszubauen – etwa beim Einkauf von Rohstoffen oder in der Produktion von Halbleitern. Darum geht es morgen Vormittag.