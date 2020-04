EU-Gipfel: Einigungen über Hilfspaket und Exit-Strategie

Das Maßnahmenpaket, das bereits vor zwei Wochen durch die EU-Finanzminister ausgehandelt wurde, galt in den Verhandlungen als reine Formsache. Mit mehr als einer halben Billion Euro werden nun Unternehmen und Arbeitnehmer in besonders stark von der Krise betroffenen Mitgliedsstaaten unterstützt. Das Paket setzt sich aus einem Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank, dem EU-Kurzarbeiterprogramm "Sure" und Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus zusammen.

Michels "Fahrplan für den Aufschwung" bewilligt

Einigkeit bestand ebenfalls über die Exit-Strategie, die bereits vergangene Woche veröffentlicht wurde. Das gemeinsame Vorgehen aller Mitgliedsstaaten auf dem Weg aus der Krise basiert dabei insbesondere auf Voraussetzungen, die zur Lockerung getroffener Maßnahmen erfüllt sein müssen. Neben einer ausreichenden Zahl an Kranken- und Intensivbetten muss insbesondere die Ausbreitung des Virus nachweislich reduziert worden sein. Zudem müssen Möglichkeiten geschaffen werden, diese weiter überwachen zu können.

Abschließend wurde auch der Vorschlag von Ratspräsident Charles Michel bewilligt, der für die Zeit nach der Krise Reformen zur Stärkung der Europäischen Union vorsieht. Diese präsentierte der Belgier heute in einem sogenannten "Fahrplan für den Aufschwung". Als Ziel sehe er "nie dagewesene Investitionen" vor, erklärte Michel.

Kompromiss-Plan für Wiederaufbaufonds beauftragt

Offen blieb die Frage nach der Ausgestaltung des Wiederaufbaufonds, der die finanzielle Unterstützung der Mitgliedsstaaten nach der Corona-Krise sicherstellen soll. Die Staats- und Regierungschefs beauftragten nun die EU-Kommission mit der Ausarbeitung eines detaillierten Plans. Als wahrscheinlich gilt hier ein Vorschlag, der bereits im Vorfeld des Gipfels heiß diskutiert wurde. Die EU-Kommission würde demnach selbst mehr Schulden aufnehmen und diese über den EU-Haushalt absichern. Ein Kompromiss, bei dem die Mitgliedsstaaten – anders als beim Streitthema Eurobonds – nur teilweise haften würden.