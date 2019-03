EU-Gipfel berät über Brexit-Verschiebung

May würde das Datum für den Austritt ihres Landes gerne um drei Monate bis Ende Juni verschieben. Das Problem: geht die EU nicht darauf ein, scheidet Großbritannien in acht Tagen ungeordnet, also ohne vertragliche Grundlage, aus der Union aus – mit potenziell verheerenden wirtschaftlichen und politischen Folgen.

Im Kreis der 27 scheint man – trotz aller Enttäuschung über das Durcheinander in London – prinzipiell bereit, den Briten nochmal einen Aufschub zu gewähren. Kanzlerin Merkel stellte dafür in ihrer morgendlichen Regierungserklärung allerdings eine Bedingung: das britische Unterhaus müsste dem Brexit-Abkommen endlich zustimmen.

Rechtliches Risiko Europawahl

Auch nach Ansicht von EU-Ratspräsident Tusk wäre eine „kurze Verschiebung“ möglich. Das neue Austrittsdatum 30. Juni würde aber das rechtliche Risiko bergen, dass man mit der Europawahl, Ende Mai, in Konflikt gerät. An der wollte Premierministerin May eigentlich nicht mehr teilnehmen.

Die EU-Kommission hat den Gipfel deshalb aufgefordert, nur einer Verlängerung bis zum 23. Mai zuzustimmen oder gleich bis Ende des Jahres. Dann müssten sich die Briten, wohl oder übel, am Urnengang beteiligen.

Keine schnelle Entscheidung erwartet

Dass sich die Chefs schon heute oder morgen entscheiden, ist alles andere als sicher. Kommissionspräsident Juncker etwa rechnet wegen der verworrenen Lage nicht damit, dass man in den nächsten 24 Stunden eine Einigung erzielt. Gut möglich, dass kommende Woche ein weiteres Sondertreffen nötig wird. Auch möglich, dass alles ganz anders kommt. Überraschen würde es, nach fast drei Jahren Brexit-Chaos, niemanden.