EU-Gipfel billigt Milliarden-Hilfspaket

Das Ringen um finanzielle Hilfen während und nach der Corona-Krise geht weiter. Die Staats- und Regierungschefs billigten in einer Videokonferenz zwar ein 540 Milliarden Euro schweres Hilfskreditprogramm für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten, das bereits zum 1. Juni greifen soll. In der Frage des langfristigen Wiederaufbaufonds knirscht es aber weiterhin.

Merkel bleibt beim Nein zu Corona-Bonds

Nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei die Kommission beauftragt worden, eine Architektur eines Wiederaufbaufonds zu erarbeiten. Merkel bot auch an, dass Deutschland mehr in den EU-Haushalt einzahlen werde. Den sogenannten Corona-Bonds erteilte sie aber erneut eine Absage. "Es geht nicht, dass sozusagen die Schulden vergemeinschaftet werden", sagte sie nach den Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs der anderen Mitgliedstaaten.

Merkel hatte am Vormittag ihr Nein im Bundestag mit dem Zeitfaktor begründet. Für einen solchen Schritt müssten alle Parlamente der Mitgliedstaaten entscheiden, dass ein Teil der Budgethoheit an die EU übertragen werde. "Das wäre ein zeitraubender und schwieriger Prozess und keiner, der in der aktuellen Lage direkt helfen könnte", sagte die CDU-Politikerin.

Von der Leyen will Haushaltslösung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf den gemeinsamen EU-Haushalt. "Ich bin überzeugt, dass es nur ein einziges Instrument gibt", sagte von der Leyen nach den Beratungen. "Das ist das EU-Budget verbunden mit dem Wiederaufbau-Fonds." Die Hilfe solle über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU gesteuert werden. Dabei müsse ein Gleichgewicht zwischen Zuschüssen und Krediten hergestellt werden.

Die EU-Staaten streiten seit Wochen erbittert über sogenannte Corona-Bonds oder andere Anleihe-Formen. Länder wie Frankreich, Italien und Spanien - die zugleich besonders hart von der Pandemie getroffen wurden - fordern gemeinsame Schulden für den Wiederaufbau. Deutschland, die Niederlande und andere Staaten lehnen eine gemeinsame Haftung jedoch vehement ab.