EU-Gipfel: Ab jetzt von Angesicht zu Angesicht

Die Überraschung blieb aus. Das virtuelle Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs hat zu keinem Ergebnis in der Debatte über den EU-Haushalt und das damit verbundene Konjunkturpaket – besser bekannt als Wiederaufbauplan – geführt.

Von der Leyen drängt auf Einigung

Zu Beginn des Gipfels hatte Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal ihre Ambitionen bekräftigt. Das geplante Paket in Höhe von 750 Milliarden Euro helfe nicht nur den Ländern, die besonders stark von der Pandemie betroffen waren. Vielmehr helfe es auch den Mitgliedsstaaten, deren Volkswirtschaften durch den Stillstand geschwächt wurden. "Es kommt darauf an", erklärte von der Leyen, "dass alle an einem Strang ziehen. Wir können uns keinen Aufschub leisten".

Debatte über Aufteilung des Milliardenpakets

Heute also nur ein erstes Abtasten. Schon nach wenigen Stunden stand fest: Die Diskussion sei konstruktiv gewesen, die Streitthemen der letzten Wochen stünden aber weiterhin im Raum. Dabei geht es insbesondere um die Forderungen der "Sparsamen Vier", bestehend aus Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden. Diese kritisieren die vorgeschlagene Aufteilung des Milliardenpakets. Geht es nach der EU-Kommission, sollen 500 Milliarden direkt als Zuwendungen in die Mitgliedsstaaten fließen. Lediglich ein Drittel, also 250 Milliarden stünde als Kreditvolumen bereit. Nur wer sich daraus bedient, würde also Geld zurückzahlen.

Österreich lenkt ein

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz entschärfte jedoch am Freitag erstmals seine Forderung, die Gelder ausschließlich als Kredite bereitzustellen. Er lehne Zuschüsse nicht grundsätzlich ab, sagte Kurz. Österreich lege aber Wert darauf, dass die geplanten Hilfen nur für sinnvolle Projekte in den Bereichen Digitalisierung und Ökologie ausgegeben werden sollen. Außerdem müsse es sich bei den Maßnahmen um eine einmalige Aktion mit engem Zeitrahmen handeln. Ungeklärt bleibt derweil auch, inwieweit politische Forderungen an das Konjunkturprogramm – die Kommission hat es "Next Generation EU" getauft – geknüpft werden können.

Merkel: Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß

Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich kurz nach den Verhandlungen dennoch zufrieden. Die Grundarchitektur stimme, es blieben aber noch eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen: "Die Brücken", so Merkel, "die wir noch zu bauen haben, sind groß". Einerseits müsse die Datenbasis genauer geklärt werden, auf die sich die Auszahlungen künftig beziehen sollen. Außerdem empfahl die Kanzlerin, auch die Schäden, die durch die Krise entstanden sind, mit in die Kalkulation einzubeziehen. Wettbewerbsrechtliche Fragen seien ebenfalls zu klären wie die Dauer von Genehmigungsverfahren. Erklärtes Ziel bleibt dennoch die schnellstmögliche Auszahlung aus dem Wiederaufbaufonds, wenngleich sie nicht damit rechne, dass dies vor 2021 erfolgen wird, erklärte Merkel.

Hoher Druck auf baldige Einigung

Keine Zeit verlieren will auch Ratspräsident Charles Michel, der bereits in die Planung des nächsten Gipfels übergegangen ist. Mitte Juli werde er den Staats- und Regierungschefs neue Vorschläge unterbreiten, sagte Michel. Der Druck ist hoch, denn das Drängen auf eine Einigung kommt nicht nur aus dem Europäischen Rat. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Parlamentspräsident David Sassoli erwarten einen Konsens – zeitnah und wirksam.

Treffen von Angesicht zu Angesicht tut not

Das nächste Treffen soll dann wieder im Ratsgebäude in Brüssel stattfinden. Das entspricht auch den Wünschen der Staats- und Regierungschefs, die zum Ende der Videokonferenz klarstellten: Der Austausch war nützlich, ein physisches Treffen aber dringend notwendig.

Gegenüber dem BR unterstricht auch CSU-Europapolitiker Manfred Weber, er könne sich nicht vorstellen, dass eine Einigung über die hohe Summe von 750 Milliarden Euro im Format einer Videokonferenz erzielt werden könne. "Es muss gerungen werden und es wird gerungen werden", so Weber. Das sei auch notwendig zwischen den Staaten. Dann könne es im Juli auch gelingen, dass es zum Abschluss kommt.

Sanktionen gegen Russland verlängert

Auf einen anderen Beschluss konnten sich Merkel und ihre Amtskollegen zum Ende des Schaltgesprächs einigen. Die EU wird die bestehenden Sanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate verlängern. Diese wurden im Anschluss an den Ukraine-Russland-Konflikt 2014 und 2015 verhängt. Die Bundeskanzlerin informierte den Europäischen Rat gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens für die Ostukraine.

Man sei zu der Erkenntnis gelangt, dass die Gründe für die Sanktionen weiterhin bestünden. Moskau wird die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim ebenso vorgeworfen, wie die militärische Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine. Außerdem erklärte Merkel, dass sich die EU weitere Schritte wegen mutmaßlicher Cyberangriffe von Seiten Russlands auf Ziele in Europa vorbehalte. Ein Hackerangriff auf den deutschen Bundestag gilt auf einer langen Liste an Vorfällen als prominentes Beispiel.