EU gewährt Brexit-Aufschub bis Ende Januar

Das ganze Wochenende lang hatten EU-Diplomaten in Brüssel verhandelt, um ein erneutes Angebot der EU an die Briten auszuformulieren. Diesem haben die 27 Botschafter der Mitgliedsstaaten nun einstimmig zugestimmt - und somit den Briten eine erneute Verlängerung der Austrittsfrist gewährt. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Großbritannien muss nun spätestens am 31. Januar die EU verlassen statt wie bisher beschlossen am 31. Oktober.

Früherer Ausstieg möglich

Die Entscheidung könne formell durch ein schriftliches Verfahren umgesetzt werden, ohne dass dazu ein EU-Gipfeltreffen anberaumt werden müsse, so Tusk. Die Regelung sei flexibel angelegt und erlaube auch einen früheren Ausstieg.

Spätestens am 1. Februar soll die britische EU-Mitgliedschaft jedoch Vergangenheit sein. Für eine Übergangszeit bis mindestens Ende kommenden Jahres gelten dennoch weiterhin die EU-Standards und Regeln.

Deal bleibt, wie er ist

Alle EU-Mitgliedsstaaten sind sich einig, dass der mit Johnson ausgehandelte Deal nicht mehr neu verhandelt wird. Der als Brexit-Hardliner bekannte Premierminister war vom Unterhaus gezwungen worden, in Brüssel eine Verlängerung um drei Monate zu beantragen. Johnson strebt gleichwohl Neuwahlen im Dezember an.