Marine Le Pen Anfang Februar in der französischen Nationalversammlung, dem Unterhaus des französischen Parlaments (Archivbild)

EU-Gelder veruntreut: Le Pen verurteilt - politisches Aus?

Marine Le Pen, Chefin der französischen extrem rechten Partei "Rassemblement National", ist in einem Betrugsprozess schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Paris verurteilte die Politikerin am Montag wegen Veruntreuung von EU-Geldern.

Von BR24 Redaktion