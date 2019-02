vor 19 Minuten

EU ermittelt in polnischem Fleischskandal

Ein Schlachthof in Polen soll heimlich kranke Tiere getötet haben. Tonnenweise gelangte das Fleisch in Umlauf - auch in andere EU-Staaten. Warschauer Behörden schließen Gesundheitsrisiken zwar aus. Dennoch ermittelt die EU-Kommission.