EU erkennt Referenden nicht an - Moskau bereitet Annexionen vor

Angeblich überwältigende Zustimmung für Angliederung an Russland

Am Dienstag hatten die von Moskau eingesetzten Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson nach den als Völkerrechtsbruch kritisierten Urnengängen von großer Zustimmung für einen Beitritt zu Russland gesprochen. In der Region Saporischschja habe die Zustimmungsrate für einen Beitritt bei 93 Prozent gelegen, bei 87 Prozent in Cherson, bei 98 Prozent in Luhansk und in Donezk bei 99 Prozent, hieß es.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow machte nach den Abstimmungen sogleich deutlich, welche Schlussfolgerungen Moskau aus den angeblichen Abstimmungsergebnissen zieht: "Die Situation aus rechtlicher Sicht" werde sich nun " radikal ändern, aus Sicht des Völkerrechts, mit allen damit einhergehenden Konsequenzen für den Schutz dieser Gebiete und der Gewährleistung ihrer Sicherheit", erklärte er und machte damit deutlich, dass die russische Regierung nach einer Annexion jede militärische Aktion der Ukraine auf diesen Gebieten als Angriff auf Russland werten will.

Putin droht und strebt rasche Annexionen an

Auch Präsident Wladimir Putin hatte schon vor Beginn der Scheinreferenden betont, dass die Gebiete nach der Einverleibung komplett unter dem Schutz der Atommacht Russland stünden. Er drohte der Ukraine mit dem Einsatz "aller verfügbaren Mittel", um Angriffe abzuwehren. Putin hatte seit der vergangenen Woche zudem versucht, den Druck weiter zu erhöhen, indem er über die Möglichkeit eines russischen Atomwaffenangriffs sprach. Die USA und ihre Nato-Verbündeten würden es nicht wagen, im Falle eines Atomschlags gegen die Ukraine auch Russland atomar anzugreifen, sagte er.

Nun will Putin die Eingliederung der russisch besetzten Gebiete offenbar rasch vorantreiben. Die Separatistenführer in den betreffenden Regionen wollen noch an diesem Mittwoch beim Kremlchef den Beitritt zur Russischen Föderation beantragen. Am Freitag will Putin die angeblichen Volksabstimmungen in einer Rede vor dem russischen Parlament zum Thema machen, schon in den kommenden Tagen dürfte über ein Gesetz zur Annexion der ukrainischen Gebiete beraten werden.

UN: "Kein echter Ausdruck des Volkswillens"

International allerdings stoßen die Scheinreferenden, die seit vergangenem Freitag unter weltweitem Protest insgesamt fünf Tage lang abgehalten worden waren, nicht nur bei der EU auf Ablehnung, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze sowie ohne demokratische Mindeststandards abgehalten wurden. Beobachter hatten in den vergangenen Tagen auf zahlreiche Fälle hingewiesen, in denen die Bewohner der besetzten Gebiete zur Abgabe ihrer Stimme gezwungen wurden. Oft gingen bewaffnete Soldaten von Tür zu Tür und fragten Einwohner, ob sie für einen Beitritt ihrer Region zu Russland seien.

Die Vereinten Nationen sprachen den Scheinreferenden unter Hinweis auf diese Erkenntnisse wiederholt jede Legitimität ab. "Sie können nicht als echter Ausdruck des Volkswillens bezeichnet werden", sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats, die von der ukrainischen Regierung beantragt worden war. Diese einseitigen russischen Handlungen seien nicht mit dem Völkerrecht vereinbar und verfolgten das Ziel, "der gewaltsamen Aneignung des Territoriums eines anderen Staates durch einen Staat einen Schein der Legitimität zu verleihen", sagte sie vor dem mächtigsten UN-Gremium in New York.

USA wollen "unmissverständliche Botschaft" an Moskau senden

Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield kündigte an, dass ihre Regierung gemeinsam mit Albanien eine Resolution einbringen werde, in der die Scheinreferenden verurteilt werden. Darin würden alle Staaten zudem aufgerufen, keinen veränderten Status der Ukraine anzuerkennen und einen sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus dem Land zu fordern.

Mit einem Votum über den Entwurf rechne sie noch Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche, sagte Thomas-Greenfield. Es gilt als ausgemacht, dass Russland sein Veto gegen die Vorlage einlegt. In diesem Fall würden die USA und Albanien den Resolutionsentwurf der UN-Vollversammlung vorlegen, um "eine unmissverständliche Botschaft an Moskau zu senden", erklärte die amerikanische UN-Botschafterin.

Kanada will neue Sanktionen

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kündigte mit Hinweis auf die Referenden neue Sanktionen gegen Russland an. "Kanada erkennt die Ergebnisse dieser Scheinreferenden oder Russlands Versuch einer illegalen Annexion ukrainischer Gebiete nicht an und wird dies auch niemals tun", erklärte Trudeau. "Wir beabsichtigen, neue Sanktionen gegen Personen und Einrichtungen zu verhängen, die Komplizen sind bei diesem jüngsten Versuch, die Prinzipien der staatlichen Souveränität zu untergraben, und die mitverantwortlich sind an dem anhaltenden sinnlosen Blutvergießen in der gesamten Ukraine", so der Regierungschef.

Selenskyj: "Annexionen sind ein Verbrechen"

Die Regierung der Ukraine hatte die Scheinreferenden ohnehin als "Farce" eingestuft. Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte vom UN-Sicherheitsrat, es müsse "klare und rechtlich bindende Garantien der kollektiven Sicherheit" für sein Land geben. "Jegliche Annexion in der modernen Welt ist ein Verbrechen, ein Verbrechen gegen alle Staaten, die die Unantastbarkeit von Grenzen als wichtig für sich betrachten", sagte Selenskyj.

Die russische Anerkennung der Scheinreferenden, die Umsetzung des sogenannten Krim-Szenarios und weitere Versuche einer Annexion von ukrainischem Territorium bedeuteten, "dass es mit diesem Präsidenten von Russland nichts zu bereden gibt", betonte Selenskyj. Erneut forderte er die "komplette Isolation" Russlands und harte neue Sanktionen gegen das Land.

Stoltenberg: Für die Ukraine - aber nicht gegen Russland

Die von Kiew geforderten Garantien gibt es bisher nicht, auch wenn die Verurteilung des russischen Vorgehens im Westen noch so klar ausfällt. Am nächsten kam wohl noch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Wünschen Präsident Selenskyjs nach: Er sprach von einem dreisten Verstoß gegen internationales Recht und stellte nach einem Gespräch mit Selenskyj fest: "Diese Gebiete gehören zur Ukraine." Stoltenberg machte deutlich, dass die Nato-Alliierten die Souveränität der Ukraine und ihr Recht auf Selbstverteidigung uneingeschränkt unterstützten.

Dafür müsse auch die Waffenproduktion angekurbelt werden, forderte Stoltenberg in Brüssel. Er habe sich mit den Rüstungsdirektoren der Nato getroffen und es werde nun besprochen, wie man mehr Waffen an die Ukraine liefern könne. Gleichzeitig müsse man jedoch verhindern, dass der Ukraine-Krieg zu einem Krieg zwischen der Nato und Russland werde.