EU-Einigung: Zehn Tage Quarantäne bei Rückkehr aus Risikogebiet

"Wir wollen verhindern, dass sich die Regeln für Reisen innerhalb Europas zu stark unterscheiden. Das sorgt nur für Verunsicherung und Probleme in den Grenzregionen." Das erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute nach der Videokonferenz der 27 EU-Gesundheitsminister. Wegen der unterschiedlichen Regelungen will die Europäische Union die Quarantänezeit für Reisende aus Risikogebieten verkürzen. Doch die Einigung der EU-Minister bleibt schwierig.

Nicht allen Staaten genügen zehn Tage

"Wir konnten uns darauf einigen, dass nach Reisen aus Risikogebieten eine generelle Quarantäne von mindestens zehn Tagen bestehen soll", verkündet Spahn – und schiebt nach: "Einige Staaten wollen sich die Möglichkeit erhalten, auch über zehn Tage hinauszugehen." Spahn macht keine Angaben dazu, welche Staaten sich eine Ausweitung wünschen.

Spahn offen für generelle Verkürzung in Deutschland

Umstritten bleibt auch die Frage, ob die Quarantänezeit durch ein negatives Testergebnis nach fünf Tagen EU-weit verkürzt werden kann. Darauf können sich die Gesundheitsminister der EU heute nicht verständigen. Spahn kündigt an, dass nach der heutigen Einigung auch über eine generelle Verkürzung der Quarantänezeit in Deutschland nachgedacht werde.

Spanien, Russland und Ukraine bleiben Risikogebiete

Als Risikogebiete hat das Robert-Koch-Institut weite Teile der Welt eingestuft: Darunter die Vereinigten Staaten, große Teile Afrikas und Südamerikas, aber auch Spanien, Russland oder die Ukraine. Welche Länder und Regionen zu Risikogebieten gehören, hat das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage aufgelistet.

Bisher sind die Regeln für Reisen innerhalb der EU sehr unterschiedlich – auch außerhalb von Risikogebieten.

Irland: Bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe

So müssen sich zum Beispiel Reisende nach Irland momentan 14 Tage in Selbstisolation ohne persönlichen Kontakt zu anderen Menschen begeben. Bei der Einreise am Flughafen werden die Kontaktdaten und die Wohnadresse für die Zeit der Isolation erfasst. Wer gegen die Isolation verstößt oder falsche Angaben am Flughafen macht, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 2.500 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten.

Ganz anders sieht es bei den meisten deutschen Nachbarländern sowie Italien, Zypern oder Schweden aus: Hier gelten aktuell keine Einreisebeschränkungen für Deutsche. Innerhalb der deutschen Nachbarländer empfiehlt nur Belgien eine 14-tägige häusliche Quarantäne für alle, die zum Beispiel aus Oberbayern, Niederbayern oder Mittelfranken einreisen. Nähere Informationen dazu hat das Auswärtige Amt zur Einreise nach Belgien zusammengestellt.

Finnland verbietet touristische Einreisen

Noch schärfere Regeln als Irland hat Finnland aufgestellt. Dort ist die Einreise zu touristischen Zwecken gar nicht erst gestattet. Geschäftsreisende müssen sich 14 Tage in Selbstisolation begeben. Einen allgemeinen Einreisestopp haben die Ukraine und Ungarn verhängt.

In Norwegen wiederum gilt für alle Einreisenden bereits die zehntägige Quarantänepflicht, auf die sich die EU-Gesundheitsminister heute geeinigt haben.